Подорожчання проїзду в Миколаївській області надалі залежатиме від фінансового стану перевізників та витрат на пальне.

Подорожчання проїзду в Миколаївській області у Первомайську супроводжується рішенням виконкому про встановлення тимчасового тарифу на рівні 13 гривень за поїздку у міському транспорті, передає Politeka.

Рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради після обговорення фінансових показників перевізників та стану пасажирських перевезень. За даними місцевої влади, саме ця сума стала компромісним варіантом між запитами підприємців і можливостями громади.

Конфлікт навколо вартості загострився після того, як частина перевізників вимагала підвищення тарифу до 20 гривень і попереджала про можливе часткове припинення рейсів у денні години. Йшлося про обмеження руху автобусів з 10:00 до 14:00 у разі відмови влади.

Під час засідання представники управління економіки наголосили, що лише окремі компанії надали повний пакет документів для перегляду цін. У міськраді підкреслили, що усні вимоги не можуть бути підставою для зміни тарифної політики.

Юридичний відділ застеріг від різкого ухвалення рішення про 20 гривень, оскільки така процедура потребує коригування регуляторних актів. У разі невідповідності державним вимогам новий рівень оплати можуть скасувати вже протягом кількох місяців.

Окремо посадовці звернули увагу на розбіжності у фінансовій звітності перевізників та фактичних витратах на маршрутах. Також пролунали зауваження щодо рівня заробітних плат, які не завжди відображають реальну картину роботи підприємств.

Перший заступник міського голови запропонував тимчасовий варіант у 13 гривень як спосіб стабілізувати ситуацію та уникнути зупинки транспорту. Паралельно обговорювали технічний стан автобусів і якість обслуговування пасажирів у громаді.

У підсумку влада наголосила, що остаточні зміни можливі лише після додаткових розрахунків і погоджень. Ситуація з тарифами залишається динамічною та залежною від економічних показників перевізників.

Подорожчання проїзду в Миколаївській області надалі залежатиме від фінансового стану перевізників та витрат на пальне.

Джерело

Останні новини України:

