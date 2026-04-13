Доплаты для пенсионеров в Николаевской области напрямую зависят от продолжительности страхового периода и даты назначения обеспечения.

Доплаты для пенсионеров в Николаевской области действуют при превышении страхового стажа.

Об этом говорится в сообщении ПФУ .

В регионе часть пожилых граждан получает повышение к выплатам за наличие «лишних» лет официальной занятости. Именно эти периоды дают право на ежемесячное увеличение суммы, иногда превышающей 500 гривен.

В Пенсионном фонде объясняют, что в 2026 году базовые требования для ухода на отдых составляют 33 года для 60-летних, 23 — для 63-летних и 15 — для 65-летних заявителей. Все, что выше этих границ, учитывается как дополнительный ресурс.

Отдельно учитывается дата оформления довольствия. Для назначенных до октября 2011 сверхнормой считают показатели более 25 лет для мужской категории и 20 для женской. Для решений после этой даты предел растет до 35 и 30 соответственно.

Расчет происходит по простой схеме: каждый лишний год прибавляет 1% к базовому размеру. В то же время, действует ограничение — этот показатель не может превышать 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году такой минимум составляет 2595 гривен, поэтому максимальная надбавка за один годовой период равняется 25,95 гривны. При значительном превышении продолжительности трудового опыта итоговая сумма способна достигать более полутысячи гривен в месяц.

Работающие получатели выплат часто сталкиваются с отложенным перерасчетом: обновление показателей происходит после завершения занятости, что может увеличить итоговое начисление.

