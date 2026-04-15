Графики отключения света в Запорожье на 16 апреля вводятся из-за планового ремонта электрооборудования.

Графики отключения света в Запорожье на 16 апреля носят плановый характер и касаются только отдельных улиц, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запоріжжяобленерго».

Графики отключения света в Запорожье на 16 апреля вводятся из-за планового ремонта электрооборудования. Выключение охватят десятки улиц города.

С 09:00–17:00 часа будут продолжаться отключения электричества, которые заденут дома, расположенные на таких улицах:

Васыля Вышываного (Червонозаводська) — 17-27, 20-30, 56

Видминна — 3-17, 4-14

Дмытра Мыргородського (Пионерська) — 19-23, 20, 22

Каспийська — 22, 3/1

Новомиколаивська (Новомосковська) — 109, 111а, 115б, 115в, 110, 114, 116, 115, 115/5, 117а, 116/3, 116/4, 116/5, 116в, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 29с, 30, 32, 36, 38с, 40, 33, 37, 39, 3а, 42, 62, 83, 85, 87/1, 87/2, 87/3, 89, 91, 84/2, 84, 92, 94

Осыпенко (Осыпенка) — 1а, 1/2, 1, 3-29

Передова — 2-10

Початкова — 18, 3-17, 4-16

Прыватна (Красина) — 4-22, 9, 11-29

Середня — 1-29, 2-32

Скворцова — 1-119, 2-102, 37, 50, 96, 104-124, 121-149, 126, 128-162, 149Б, 151-209, 164-210, 213-229, 203, 1, 2

Футбольна — 1-13, 2-8

С 09:00–16:00 часы будут выключать свет из-за плановых работ, однако обесточат только следующие адреса:

Авраменка — 9 (п.1,2)

Героив 55 Брыгады (Уральська) — 61, 61 (п.1-3), 61 (п.4,5), 61 (п.6-8), 84а

Гоголя — 51

Гуцульськый (9 Травня) — 11–33

Дмытра Вышневецького (Ладозька) — 4, 6

Энергетычна — 14, 18, 18а, 21

Ивана Гутныка-Залужного (Червонои кинноты) — 2

Котляревського — 1б

Медычна — 22–48, 27–31, 37–39, 38

Олександрівська — 16 временно, 18а, 20, 23, 26

Петра Сагайдачного (Бородынська) — 19а, 5, 7, 7 п.1–4, 7 п.5–6

Петра Третяка (Ватутина) — 1, 2

Троицька (Чекистив) — 29 временно

Чаривна — 36а, 38, 38а, 40, 40б

Ярославны (Качалова) — 14, 16

пров. Тыхый — 5, 7, 8.

