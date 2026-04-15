Графики отключения света в Запорожье на 16 апреля носят плановый характер и касаются только отдельных улиц, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в «Запоріжжяобленерго».
Графики отключения света в Запорожье на 16 апреля вводятся из-за планового ремонта электрооборудования. Выключение охватят десятки улиц города.
С 09:00–17:00 часа будут продолжаться отключения электричества, которые заденут дома, расположенные на таких улицах:
- Васыля Вышываного (Червонозаводська) — 17-27, 20-30, 56
- Видминна — 3-17, 4-14
- Дмытра Мыргородського (Пионерська) — 19-23, 20, 22
- Каспийська — 22, 3/1
- Новомиколаивська (Новомосковська) — 109, 111а, 115б, 115в, 110, 114, 116, 115, 115/5, 117а, 116/3, 116/4, 116/5, 116в, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 29с, 30, 32, 36, 38с, 40, 33, 37, 39, 3а, 42, 62, 83, 85, 87/1, 87/2, 87/3, 89, 91, 84/2, 84, 92, 94
- Осыпенко (Осыпенка) — 1а, 1/2, 1, 3-29
- Передова — 2-10
- Початкова — 18, 3-17, 4-16
- Прыватна (Красина) — 4-22, 9, 11-29
- Середня — 1-29, 2-32
- Скворцова — 1-119, 2-102, 37, 50, 96, 104-124, 121-149, 126, 128-162, 149Б, 151-209, 164-210, 213-229, 203, 1, 2
- Футбольна — 1-13, 2-8
С 09:00–16:00 часы будут выключать свет из-за плановых работ, однако обесточат только следующие адреса:
- Авраменка — 9 (п.1,2)
- Героив 55 Брыгады (Уральська) — 61, 61 (п.1-3), 61 (п.4,5), 61 (п.6-8), 84а
- Гоголя — 51
- Гуцульськый (9 Травня) — 11–33
- Дмытра Вышневецького (Ладозька) — 4, 6
- Энергетычна — 14, 18, 18а, 21
- Ивана Гутныка-Залужного (Червонои кинноты) — 2
- Котляревського — 1б
- Медычна — 22–48, 27–31, 37–39, 38
- Олександрівська — 16 временно, 18а, 20, 23, 26
- Петра Сагайдачного (Бородынська) — 19а, 5, 7, 7 п.1–4, 7 п.5–6
- Петра Третяка (Ватутина) — 1, 2
- Троицька (Чекистив) — 29 временно
- Чаривна — 36а, 38, 38а, 40, 40б
- Ярославны (Качалова) — 14, 16
- пров. Тыхый — 5, 7, 8.
