Графіки відключення світла у Запоріжжі на 16 квітня вводяться через плановий ремонт електрообладнання.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 16 квітня носять плановий характер та стосуються тільки окремих вулиць, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 16 квітня вводяться через плановий ремонт електрообладнання. Вимкнення охоплять десятки вулиць міста.

З 09:00–17:00 години триватимуть вимкнення електрики, які зачеплять будинки, що розташовані на таких вулицях:

Василя Вишиваного (Червонозаводська) — 17-27, 20-30, 56

Відмінна — 3-17, 4-14

Дмитра Миргородського (Піонерська) — 19-23, 20, 22

Каспійська — 22, 3/1

Новомиколаївська (Новомосковська) — 109, 111а, 115б, 115в, 110, 114, 116, 115, 115/5, 117а, 116/3, 116/4, 116/5, 116в, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 29с, 30, 32, 36, 38с, 40, 33, 37, 39, 3а, 42, 62, 83, 85, 87/1, 87/2, 87/3, 89, 91, 84/2, 84, 92, 94

Осипенко (Осипенка) — 1а, 1/2, 1, 3-29

Передова — 2-10

Початкова — 18, 3-17, 4-16

Приватна (Красіна) — 4-22, 9, 11-29

Середня — 1-29, 2-32

Скворцова — 1-119, 2-102, 37, 50, 96, 104-124, 121-149, 126, 128-162, 149Б, 151-209, 164-210, 213-229, 203, 1, 2

Футбольна — 1-13, 2-8

З 09:00–16:00 години вимикатимуть світло через планові роботи, проте знеструмлять тільки наступні адреси:

Авраменка — 9 (п.1,2)

Героїв 55 Бригади (Уральська) — 61, 61 (п.1-3), 61 (п.4,5), 61 (п.6-8), 84а

Гоголя — 51

Гуцульський (9 Травня) — 11–33

Дмитра Вишневецького (Ладозька) — 4, 6

Енергетична — 14, 18, 18а, 21

Івана Гутніка-Залужного (Червоної кінноти) — 2

Котляревського — 1б

Медична — 22–48, 27–31, 37–39, 38

Олександрівська — 16тимчасово, 18а, 20, 23, 26

Петра Сагайдачного (Бородинська) — 19а, 5, 7, 7 п.1–4, 7 п.5–6

Петра Третяка (Ватутіна) — 1, 2

Троїцька (Чекістів) — 29тимчасово

Чарівна — 36а, 38, 38а, 40, 40б

Ярославни (Качалова) — 14, 16

пров. Тихий — 5, 7, 8.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де українцям шукати домівку.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.