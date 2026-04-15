Графік відключення газу з 16 по 23 квітня у Рівненській області передбачає проведення планових робіт у кількох містах.

Графік відключення газу з 16 по 23 квітня у Рівненській області охоплює адреси у Радивилові, Здолбунові та Костополі, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 16 по 23 квітня у Рівненській області передбачає технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж

У Радивилові роботи заплановані на кілька днів і стосуються багатоквартирних будинків. 16 квітня тимчасово припиняють розподіл блакитного палива на вулиці Адама Міцкевича, 7 та 7а.

Наступного дня, 17 квітня, обмеження діятимуть за адресою вулиця Балки, 7. Крім того, 21 квітня газопостачання знову тимчасово призупинять на вулиці Адама Міцкевича, 7 у зв’язку з продовженням технічних робіт.

У компанії зазначають, що такі заходи необхідні для перевірки стану мереж і забезпечення їх безпечної експлуатації.

У Здолбунові роботи також проводитимуть у кілька етапів. 21 квітня блакитне паливо тимчасово не подаватимуть у будинки на вулиці Шкільна, 30, 34, 36 та 38.

Уже 23 квітня аналогічні обмеження заплановані для мешканців будинків на вулиці Шкільна, 33/А, 35, 37 та 39. Після завершення всіх технічних процедур газопостачання обіцяють відновити без додаткових затримок.

Графік відключення газу з 16 по 23 квітня у Рівненській області включає місто Костопіль, де спеціалісти проводять обстеження багатоповерхівок.

22 квітня тимчасово припинять подачу блакитного палива за адресою вулиця Дерев’яна, 7Б. А 23 квітня роботи продовжаться на кількох об’єктах, зокрема на вулицях Свободи, 11, 32, 34 та Складова, 11.

