Украинцам рассказали о графиках отключения света в Ровенской области на 15 апреля и указали по адресам, где будут ограничения, пишет Politeka.net.

В пресс-службе «Ривнеобленерго» обнародовали плановые графики отключения.

В Ровенской области на 15 апреля запланированы масштабные временные графики отключения света, охватившие ряд населенных пунктов и большое количество адресов. Жителям региона рекомендуют заблаговременно проверить обновленные перечни улиц и домов, где возможны обесточивание. Это поможет подготовиться к перебоям с электроснабжением

В селе Обарив 15 апреля с 09:00 до 17:00 будет временно прекращено электроснабжение. Отключения коснутся только отдельных домов на определенных улицах:

Грушевського — 13

Озерна — 10; 22; 31; 35; 34; 34А; 54

Журавлынна

Нова — 1; 2; 4; 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 32; 5; 6; 7; 8; 8А; 9

Соборна — 4; 9; 10; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 43А; 45; 47; 51; 51А

Шевченка — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 13А; 14; 15; 17; 19; 21; 23; 26; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 40

Набережна — 2; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 37; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 52

Тайкуривська — 1; 2; 2А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20

Глыбока — 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14

Ивана Франка — 5

Заводська — 3; 5

Заводськый пров. — 1; 2; 4.

С 09:00 до 17:00 в населенном пункте Бармаки будут выключать электричество по следующим адресам:

Хутир Бармацькый — 5, 9

Ясна — 5

С 09:00 до 17:00 часов село Велыкый Жытын охватят длительные ограничения. Они касаются таких улиц:

Березова — 28

Брыгадна — 3, 7

Грунтова — 28, 4

Зелена — 1, 100А, 104, 105, 107, 108, 109, 10Б, 110, 112, 114, 116, 11а, б, в, 138, 154, 15б, 16, 17, 18, 1а, 2, 21, 23, 25, 26, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 4, 40, 42, 45, 47, 48, 48А, 5, 52, 53, 54, 57, 58, 6, 60 А, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 75, 77, 78, 8, 80, 82, 86, 87, 88, 91, 95, 98

Л. Украинкы — 4, 6

Набережна — 12

Олексия Ненаткевыча — 10

Покровська — 17, 19

Садова — 1, 6, 8

Садовый — 1, 2, 5, 8Б, 8б

Шевченка — 1, 10, 11

Также в селе Здолбунив с 09:00 до 18:00 будут продолжаться плановые отключения электроэнергии. Без света останутся отдельные дома на следующих улицах:

Шевченка — 4; 6

Шкильна — 4.

Последние новости Украины:

