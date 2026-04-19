Гуманитарная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других категорий украинцев предоставляется в ряде общин, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в благотворительной организации «Каритас Харьков».

В целях поддержки людей, пострадавших в результате войны и нуждающихся в восстановлении безопасных условий проживания, благотворительная организация начала регистрацию на участие в новом проекте Каритаса Харьков.

В рамках инициативы подать заявку могут домохозяйства по уязвимым категориям, жилье которых было повреждено в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года.

Речь идет, в частности, об одиноких людях пенсионерах в возрасте от 60 лет или домохозяйствах, состоящих из одного-двух пожилых лиц без поддержки родственников.

Также помощь предусмотрена для людей с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями, семей с беременными женщинами или матерями с детьми до трех лет, многодетных семей, одиноких родителей или опекунов несовершеннолетних, а также домохозяйств с низким уровнем дохода — менее 8422 гривны на человека в месяц.

При отборе участников проекта специалисты оценивают ряд важных критериев. В частности, учитывается степень повреждения жилья и возможность проведения ремонтных работ, состав семьи и наличие лиц, нуждающихся в дополнительной поддержке, а также факт получения или неполучения аналогичной помощи ранее.

Отдельно принимается во внимание расположение жилья – оно должно находиться на подконтрольной Украине территории. Кроме того, проверяется участие в государственной программе «Восстановление», чтобы избежать дублирования помощи.

Гуманитарная помощь в Харьковской области планирует охватить жителей Изюмской, Харьковской и Малоданиловской общин.

Последние новости Украины:

