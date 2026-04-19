З метою підтримки людей які потребують підтримки надається гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області.

Гуманітарна допомога у Харківській області для пенсіонерів і інших категорій українців надається в кількох громадах, пише Politeka.net.

Про це повідомили у благодійній організації «Карітас Харків».

З метою підтримки людей, які постраждали внаслідок війни та потребують відновлення безпечних умов проживання, благодійна організація розпочала реєстрацію на участь у новому проєкті Карітасу Харків.

У межах ініціативи подати заявку можуть домогосподарства з вразливих категорій, житло яких було пошкоджене внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року.

Йдеться, зокрема, про самотніх людей пенсіонерів віком від 60 років або домогосподарства, що складаються з одного-двох літніх осіб без підтримки родичів.

Також допомога передбачена для людей з інвалідністю чи тяжкими хронічними захворюваннями, родин із вагітними жінками або матерями з дітьми до трьох років, багатодітних сімей, одиноких батьків чи опікунів неповнолітніх, а також домогосподарств із низьким рівнем доходу — менше ніж 8422 гривні на одну особу на місяць.

Під час відбору учасників проєкту фахівці оцінюють низку важливих критеріїв. Зокрема, враховується ступінь пошкодження житла та можливість проведення ремонтних робіт, склад родини і наявність осіб, які потребують додаткової підтримки, а також факт отримання чи неотримання аналогічної допомоги раніше.

Окремо береться до уваги розташування житла — воно має знаходитися на підконтрольній Україні території. Крім того, перевіряється участь у державній програмі «єВідновлення», щоб уникнути дублювання допомоги.

Гуманітарна допомога у Харківській області планує охопити мешканців Ізюмської, Харківської та Малоданилівської громад.

