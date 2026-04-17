Дефицит продуктов в Кировоградской области фиксируется на фоне роста импорта минеральных удобрений в Украину, который в первом квартале 2026 года достиг 1,2 млн. тонн и превысил прошлогодний показатель на 13%, передает Politeka.

Несмотря на увеличение объемов поставок, аграрный рынок демонстрирует дисбаланс между спросом и предложением. Аналитики объясняют это расширением посевных площадей, сезонными нагрузками во время весенних работ и ограниченными возможностями внутреннего производства.

Дополнительное влияние оказывают логистические задержки и колебания мировых цен. Такие факторы затрудняют планирование закупок для фермеров и заставляют хозяйства корректировать затраты и искать альтернативные источники ресурсов.

Эксперты предупреждают, что нестабильность может повлиять на урожайность в 2026 году и повлиять на общую устойчивость аграрного сектора. Это создает предпосылки для перемен на продовольственном рынке.

Отдельные затруднения наблюдаются во фруктовом сегменте. Дефицит продуктов в Кировоградской области усугубляется сокращением предложения качественных яблок, запасы которых постепенно уменьшаются в хранилищах.

Специалисты отмечают, что часть прошлогоднего урожая закладывали на хранение в перезрелом состоянии, что ухудшило его товарные характеристики. В то же время, не все производители применяли технологии регулирования созревания, из-за чего плоды быстрее теряли качество.

В результате объемы пригодной продукции сокращаются, а рыночное предложение сужается. Это формирует дополнительное ценовое давление и увеличивает вероятность дальнейшего роста стоимости.

Эксперты прогнозируют, что стабилизация ситуации будет зависеть от логистики, объемов нового урожая и эффективности поставок на внутренний рынок.

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: почему ситуация сложная и чего ждать украинцам.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: список организаций, оказывающих поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: на что стоит надеяться.