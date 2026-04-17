Дефіцит продуктів у Кіровоградській області посилюється через скорочення пропозиції якісних яблук.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області фіксується на тлі зростання імпорту мінеральних добрив до України, який у першому кварталі 2026 року досяг 1,2 млн тонн і перевищив минулорічний показник на 13%, передає Politeka.

Попри збільшення обсягів постачання, аграрний ринок демонструє дисбаланс між попитом і пропозицією. Аналітики пояснюють це розширенням посівних площ, сезонним навантаженням під час весняних робіт та обмеженими можливостями внутрішнього виробництва.

Додатковий вплив мають логістичні затримки й коливання світових цін. Такі чинники ускладнюють планування закупівель для фермерів і змушують господарства коригувати витрати та шукати альтернативні джерела ресурсів.

Експерти попереджають, що нестабільність може позначитися на врожайності у 2026 році та вплинути на загальну стійкість аграрного сектору. Це створює передумови для змін на продовольчому ринку.

Окремі труднощі спостерігаються у фруктовому сегменті. Дефіцит продуктів у Кіровоградській області посилюється через скорочення пропозиції якісних яблук, запаси яких поступово зменшуються у сховищах.

Фахівці зазначають, що частину минулорічного врожаю закладали на зберігання у перезрілому стані, що погіршило його товарні характеристики. Водночас не всі виробники застосовували технології регулювання достигання, через що плоди швидше втрачали якість.

У результаті обсяги придатної продукції скорочуються, а ринкова пропозиція звужується. Це формує додатковий ціновий тиск та підвищує ймовірність подальшого зростання вартості.

Експерти прогнозують, що стабілізація ситуації залежатиме від логістики, обсягів нового врожаю та ефективності постачання на внутрішній ринок.

Джерело: agrotimes, io.ua

