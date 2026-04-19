Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области введено в Килийской общине для поддержки стабильной работы систем водоснабжения и водоотвода, передает Politeka.

Решение касается города Килия и близлежащих населенных пунктов. В коммунальном предприятии "Свет" объясняют пересмотр стоимости ростом затрат на энергоносители, а также более дорогим процессом закупки и очистки водных ресурсов.

С начала года электроэнергия подорожала с 13,50 до 16,32 грн за кВтч. Дополнительно с 1 апреля увеличилась цена кубометра воды — с 35 до 40 грн, что повлияло на формирование тарифов.

В Килии обновленные показатели составляют 63,41 грн за м³ водоснабжения и 57,65 грн за водоотвод. Ранее эти значения были ниже – 58,72 грн и 55,43 грн соответственно.

В селе Лески ежемесячная стоимость для домохозяйств выросла до 225,44 грн. вместо 211,65 грн. Подобные корректировки зафиксированы и в других населенных пунктах.

В частности, в Шевченково установлено 60,30 грн за кубометр воды, в Васильевке - 53,80 грн за услуги канализации. В Фурмановке показатели составляют 54,20 грн. и 51,35 грн., а в Новоселовке — 57,10 грн. и 54,00 грн.

Представители местных властей отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области связано с необходимостью модернизации сетей и обеспечения бесперебойного функционирования инфраструктуры.

Жителям советуют устанавливать учетные устройства и рационально использовать ресурсы для уменьшения расходов в быту.

В общине ожидается, что обновленные расчеты позволят стабилизировать работу систем и повысить качество коммунального обслуживания.

