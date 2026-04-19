Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області запроваджене у Кілійській громаді для підтримки стабільної роботи систем водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Рішення стосується міста Кілія та навколишніх населених пунктів. У комунальному підприємстві «Світло» пояснюють перегляд вартості зростанням витрат на енергоносії, а також дорожчим процесом закупівлі й очищення водних ресурсів.

Від початку року електроенергія подорожчала з 13,50 до 16,32 грн за кВт·год. Додатково з 1 квітня збільшилася ціна кубометра води — з 35 до 40 грн, що безпосередньо вплинуло на формування тарифів.

У Кілії оновлені показники становлять 63,41 грн за м³ водопостачання та 57,65 грн за водовідведення. Раніше ці значення були нижчими — 58,72 грн і 55,43 грн відповідно.

У селі Ліски щомісячна вартість для домогосподарств зросла до 225,44 грн замість 211,65 грн. Подібні коригування зафіксовані й в інших населених пунктах громади.

Зокрема, у Шевченковому встановлено 60,30 грн за кубометр води, у Василівці — 53,80 грн за послуги каналізації. У Фурманівці показники становлять 54,20 грн та 51,35 грн, а в Новоселівці — 57,10 грн і 54,00 грн.

Представники місцевої влади наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області пов’язане з необхідністю модернізації мереж та забезпечення безперебійного функціонування інфраструктури.

Мешканцям радять встановлювати облікові прилади та раціонально використовувати ресурси для зменшення витрат у побуті.

У громаді очікують, що оновлені розрахунки дозволять стабілізувати роботу систем і підвищити якість комунального обслуговування.

Джерело

Останні новини України:

