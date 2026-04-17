Работа для пенсионеров в Киеве остается актуальной для многих жителей города.

Работа для пенсионеров в Запорожье представлена ​​вакансиями по охране, торговле и производственному сектору, сообщает Politeka.

По данным платформы Work.ua, предложения для людей постарше в городе обновляются регулярно. Работодатели все чаще открывают позиции, где важны ответственность, внимательность и базовые профессиональные навыки, а также готовность работать в сменном режиме.

Одной из актуальных вакансий является охранник сети супермаркетов «Сільпо». Работник контролирует порядок в торговом зале, предотвращает конфликтные ситуации и ведет служебную документацию. Компания предлагает официальное трудоустройство, стабильный доход и период адаптации.

Еще одна работа для пенсионеров в Запорожье – продавец продовольственных товаров с заработком от 18 000 до 36 000 гривен. Магазины работают в сменном графике, который согласовывается отдельно с персоналом. В обязанности входят консультации покупателей, выкладка продукции, контроль сроков годности и работа с кассовым оборудованием.

Наиболее оплачиваемой среди актуальных предложений является вакансия портного в экспериментальном цехе компании «МИК, ООО». Уровень дохода может достигать 35 000–40 000 гривен. Предприятие расширяет производство и ищет специалистов с опытом работы в швейном оборудовании.

Специалисты отмечают, что такие возможности позволяют людям пенсионного возраста оставаться активными на рынке труда и выбирать занятость в соответствии с собственными возможностями.

Рынок труда города продолжает обновляться, новые объявления появляются на профильных онлайн-платформах.

