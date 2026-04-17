Робота для пенсіонерів у Запоріжжі залишається актуальною для багатьох жителів міста.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі представлена вакансіями в охороні, торгівлі та виробничому секторі, повідомляє Politeka.

За даними платформи Work.ua, пропозиції для людей старшого віку у місті оновлюються регулярно. Роботодавці дедалі частіше відкривають позиції, де важливі відповідальність, уважність і базові професійні навички, а також готовність працювати у змінному режимі.

Однією з актуальних вакансій є охоронник у мережі супермаркетів «Сільпо». Працівник контролює порядок у торговельній залі, запобігає конфліктним ситуаціям і веде службову документацію. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільний дохід і період адаптації.

Ще одна робота для пенсіонерів у Запоріжжі — продавець продовольчих товарів із заробітком від 18 000 до 36 000 гривень. Магазини працюють у змінному графіку, який узгоджується окремо з персоналом. До обов’язків входять консультації покупців, викладка продукції, контроль термінів придатності та робота з касовим обладнанням.

Найбільш оплачуваною серед актуальних пропозицій є вакансія кравця в експериментальному цеху компанії «МІК, ТОВ». Рівень доходу може сягати 35 000–40 000 гривень. Підприємство розширює виробництво та шукає спеціалістів із досвідом роботи на швейному обладнанні.

Фахівці зазначають, що такі можливості дозволяють людям пенсійного віку залишатися активними на ринку праці та обирати зайнятість відповідно до власних можливостей.

Ринок праці міста продовжує оновлюватися, а нові оголошення з’являються на профільних онлайн-платформах.

