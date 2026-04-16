Графики отключения света в Запорожье на 17 апреля продлятся в определенные часы.

Графики отключения света в Запорожье на 17 апреля вводятся по десяткам адресов из-за проведения плановых ремонтов, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запоріжжяобленерго».

Графики отключения света в Запорожье на 17 апреля продлятся в определенные часы в связи с плановыми и профилактическими работами в электросетях. С 9 до 17 часов продлится плановый ремонт электрооборудования. Именно поэтому будет отсутствовать свет по следующим адресам:

Анри Жіффара (Адлерська) — 31–37, 32–46;

Балкова — 47–57, 52–64;

Баранова — 61–71, 62–72;

Грыгория Квиткы-Основяненка (Петровського) — 256–280, 282–292, 294–304; Естонська — 49–61;

Игора Сикорського — 269–273, 275, 277, 279–289, 291, 293–307, 424–430, 432, 434–452;

Конотопська (Тульська) — 1–7, 2–8, 9–15;

Мижгирська (Стрельникова) — 4–12, 14–34, 17, 19, 21, 23–41;

Новаторська — 1–9, 2–8, 10–26, 11–35, 14А, 28;

Оптымистычна — 4, 6, 8, 10;

Павла Глазового (Глазунова) — 1, 3, 5, 7, 9, 11;

Павлокичкаська — 10, 12, 14, 16;

Перспектывна — 13, 13А;

Посадочна — 1, 2, 3А, 4, 4Б;

Софии Русовои (Костянтына Заслонова) — 1–15, 4–14, 16–22, 19–27, 24–36, 29–41;

Фазанова (Алтайська) — 51–73, 58–68, 70, 70А, 72–82.

С 9 до 16 часов также будут действовать плановые обесточивания. Они охватят только отдельные улицы Запорожья:

Автобусна — 13–31, 17

Былкина — 1, 11, 12, 13–21, 14–34, 23, 25, 27, 29–33, 36, 36А

Водоворотна — 1–11, 13–19

Горобынова — 1–13, 2–14

Электрычна — 1–29, 2–70, 31, 33–69, 71–79, 72–104, 81, 83, 85, 87–107, 106–122, 111, 111 кв.2, 111А, 113, 115, 124, 124А, 126–138, 140, 142

Жытомырська — 1–19, 4–18, 20–40, 23–45

Ключова — 1–27, 2–10, 16, 16А, 18–22

Кустанайська — 1, 2–12, 3, 5, 7–11, 14, 16, 24

Литературна — 1–29, 2–12, 14, 14А, 16, 18, 20–28, 30, 30А, 31–69, 32–70, 71–103, 72–78, 80, 82, 84–104, 105–125, 106–126, 128

Машынна — 1–33, 2–34, 2А, 37–55, 38–56, 57–89, 58–76, 78, 80, 82, 84–108, 91, 93–107, 109, 110–130, 111 кв.1, 113, 115, 119–123

Прыяружна — 1–21, 2, 4, 6, 8, 45, 47

Професора Анатолия Бойка (Адмирала Нахимова) — 6

Сынельныкивська — 1–69, 2–70, 71–113, 72–110

Славна (Славгородська) — 1, 2, 2А, 3–53, 4, 6–12, 16, 18, 22, 24, 28–66, 55–75, 68–94, 98–112

Софиивська — 2–70, 71, 72–114

Театральна — 21, 23А

Чернивецька — 1, 2, 4, 6, 8

Юрия Шульте (Иркутська) — 2–32, 5–23, 25, 29Б, 34, 36

пров. Братерськый (Братськый) — 1–11, 2–14

пров. Косогирный — 10, 12

пров. Мужний (Онезькый) — 1–11, 2–16

пров. Рейковый — 1–5

пров. Снижный — 1–11, 4, 6, 10, 12

пров. Тростянецькый (Барнаульськый) — 1–13, 2–10

пров. Шахтарськый (Кузбаськый) — 1–7, 2–6, 8.

