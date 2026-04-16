Графики отключения света в Запорожье на 17 апреля вводятся по десяткам адресов из-за проведения плановых ремонтов, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в «Запоріжжяобленерго».
Графики отключения света в Запорожье на 17 апреля продлятся в определенные часы в связи с плановыми и профилактическими работами в электросетях. С 9 до 17 часов продлится плановый ремонт электрооборудования. Именно поэтому будет отсутствовать свет по следующим адресам:
- Анри Жіффара (Адлерська) — 31–37, 32–46;
- Балкова — 47–57, 52–64;
- Баранова — 61–71, 62–72;
- Грыгория Квиткы-Основяненка (Петровського) — 256–280, 282–292, 294–304; Естонська — 49–61;
- Игора Сикорського — 269–273, 275, 277, 279–289, 291, 293–307, 424–430, 432, 434–452;
- Конотопська (Тульська) — 1–7, 2–8, 9–15;
- Мижгирська (Стрельникова) — 4–12, 14–34, 17, 19, 21, 23–41;
- Новаторська — 1–9, 2–8, 10–26, 11–35, 14А, 28;
- Оптымистычна — 4, 6, 8, 10;
- Павла Глазового (Глазунова) — 1, 3, 5, 7, 9, 11;
- Павлокичкаська — 10, 12, 14, 16;
- Перспектывна — 13, 13А;
- Посадочна — 1, 2, 3А, 4, 4Б;
- Софии Русовои (Костянтына Заслонова) — 1–15, 4–14, 16–22, 19–27, 24–36, 29–41;
- Фазанова (Алтайська) — 51–73, 58–68, 70, 70А, 72–82.
С 9 до 16 часов также будут действовать плановые обесточивания. Они охватят только отдельные улицы Запорожья:
- Автобусна — 13–31, 17
- Былкина — 1, 11, 12, 13–21, 14–34, 23, 25, 27, 29–33, 36, 36А
- Водоворотна — 1–11, 13–19
- Горобынова — 1–13, 2–14
- Электрычна — 1–29, 2–70, 31, 33–69, 71–79, 72–104, 81, 83, 85, 87–107, 106–122, 111, 111 кв.2, 111А, 113, 115, 124, 124А, 126–138, 140, 142
- Жытомырська — 1–19, 4–18, 20–40, 23–45
- Ключова — 1–27, 2–10, 16, 16А, 18–22
- Кустанайська — 1, 2–12, 3, 5, 7–11, 14, 16, 24
- Литературна — 1–29, 2–12, 14, 14А, 16, 18, 20–28, 30, 30А, 31–69, 32–70, 71–103, 72–78, 80, 82, 84–104, 105–125, 106–126, 128
- Машынна — 1–33, 2–34, 2А, 37–55, 38–56, 57–89, 58–76, 78, 80, 82, 84–108, 91, 93–107, 109, 110–130, 111 кв.1, 113, 115, 119–123
- Прыяружна — 1–21, 2, 4, 6, 8, 45, 47
- Професора Анатолия Бойка (Адмирала Нахимова) — 6
- Сынельныкивська — 1–69, 2–70, 71–113, 72–110
- Славна (Славгородська) — 1, 2, 2А, 3–53, 4, 6–12, 16, 18, 22, 24, 28–66, 55–75, 68–94, 98–112
- Софиивська — 2–70, 71, 72–114
- Театральна — 21, 23А
- Чернивецька — 1, 2, 4, 6, 8
- Юрия Шульте (Иркутська) — 2–32, 5–23, 25, 29Б, 34, 36
- пров. Братерськый (Братськый) — 1–11, 2–14
- пров. Косогирный — 10, 12
- пров. Мужний (Онезькый) — 1–11, 2–16
- пров. Рейковый — 1–5
- пров. Снижный — 1–11, 4, 6, 10, 12
- пров. Тростянецькый (Барнаульськый) — 1–13, 2–10
- пров. Шахтарськый (Кузбаськый) — 1–7, 2–6, 8.
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье: что изменилось в выплатах.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где украинцам искать дом.
Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Запорожье: какие проблемы возникли перед жителями.