Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 17 квітня триватимуть у визначені години у зв'язку з плановими та профілактичними роботами в електромережах. З 9 до 17 години триватиме плановий ремонт електрообладнання. Саме через це буде відсутнє світло за такими адресами:

Анрі Жіффара (Адлерська) — 31–37, 32–46;

Балкова — 47–57, 52–64;

Баранова — 61–71, 62–72;

Григорія Квітки-Основ’яненка (Петровського) — 256–280, 282–292, 294–304; Естонська — 49–61;

Ігора Сікорського — 269–273, 275, 277, 279–289, 291, 293–307, 424–430, 432, 434–452;

Конотопська (Тульська) — 1–7, 2–8, 9–15;

Міжгірська (Стрєльнікова) — 4–12, 14–34, 17, 19, 21, 23–41;

Новаторська — 1–9, 2–8, 10–26, 11–35, 14А, 28;

Оптимістична — 4, 6, 8, 10;

Павла Глазового (Глазунова) — 1, 3, 5, 7, 9, 11;

Павлокічкаська — 10, 12, 14, 16;

Перспективна — 13, 13А;

Посадочна — 1, 2, 3А, 4, 4Б;

Софії Русової (Костянтина Заслонова) — 1–15, 4–14, 16–22, 19–27, 24–36, 29–41;

Фазанова (Алтайська) — 51–73, 58–68, 70, 70А, 72–82.

З 9 до 16 години також будуть діяти планові знеструмлення. Вони охоплять тільки окремі вулиці Запоріжжя:

Автобусна — 13–31, 17

Билкіна — 1, 11, 12, 13–21, 14–34, 23, 25, 27, 29–33, 36, 36А

Водоворотна — 1–11, 13–19

Горобинова — 1–13, 2–14

Електрична — 1–29, 2–70, 31, 33–69, 71–79, 72–104, 81, 83, 85, 87–107, 106–122, 111, 111 кв.2, 111А, 113, 115, 124, 124А, 126–138, 140, 142

Житомирська — 1–19, 4–18, 20–40, 23–45

Ключова — 1–27, 2–10, 16, 16А, 18–22

Кустанайська — 1, 2–12, 3, 5, 7–11, 14, 16, 24

Літературна — 1–29, 2–12, 14, 14А, 16, 18, 20–28, 30, 30А, 31–69, 32–70, 71–103, 72–78, 80, 82, 84–104, 105–125, 106–126, 128

Машинна — 1–33, 2–34, 2А, 37–55, 38–56, 57–89, 58–76, 78, 80, 82, 84–108, 91, 93–107, 109, 110–130, 111 кв.1, 113, 115, 119–123

Прияружна — 1–21, 2, 4, 6, 8, 45, 47

Професора Анатолія Бойка (Адмірала Нахімова) — 6

Синельниківська — 1–69, 2–70, 71–113, 72–110

Славна (Славгородська) — 1, 2, 2А, 3–53, 4, 6–12, 16, 18, 22, 24, 28–66, 55–75, 68–94, 98–112

Софіївська — 2–70, 71, 72–114

Театральна — 21, 23А

Чернівецька — 1, 2, 4, 6, 8

Юрія Шульте (Іркутська) — 2–32, 5–23, 25, 29Б, 34, 36

пров. Братерський (Братський) — 1–11, 2–14

пров. Косогірний — 10, 12

пров. Мужній (Онезький) — 1–11, 2–16

пров. Рейковий — 1–5

пров. Сніжний — 1–11, 4, 6, 10, 12

пров. Тростянецький (Барнаульський) — 1–13, 2–10

пров. Шахтарський (Кузбаський) — 1–7, 2–6, 8.

