Самые дешевые квартиры в Харькове искать сложно, но реально, сообщает Politeka.

Мы нашли варианты самых дешевых квартир в Харькове на платформе OLX, поэтому рассказываем о каждом из них больше.

В таких предложениях чаще всего речь идет о гостинках в домах старого жилищного фонда, где сочетаются компактная площадь и базовые условия проживания.

Первый вариант среди шайдеших квартир в Харькове – это гостинка площадью 9 м2 в районе Холодной горы. Стоимость объекта составляет 156 тысяч гривен.

Дом расположен на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома совминского типа. Жилье имеет одну комнату с раздельной планировкой, санузел также раздельный, централизованное отопление.

Состояние квартиры жилое, присутствует мебель и бытовая техника, в частности варочная панель и плита. Дополнительно указывается наличие парковочного места, душевой кабины и базовых коммуникаций.

Второй объект расположен возле метро Ботанический сад. Речь идет о гостинцы площадью 8,6 м2, которая стоит 152 тысяч гривен.

Дом находится на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного дома общежития. Жилье имеет жилое состояние, в комнате есть умывальник, частично сохраненная мебель и базовая техника, включая холодильник и плиту.

Кухня и санузел общие. Район отличается удобной инфраструктурой, рядом есть магазины, аптеки, рынок, транспорт и социальные объекты.

Третий вариант находится в районе ХТЗ, вблизи метро Тракторный завод. Это гостинка площадью 21 м2, которая продается за 160 тысяч гривен. Дом расположен на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома.

Планировка включает одну комнату, санузел раздельный, централизованное отопление. Жилье продается с мебелью и бытовой техникой, в том числе холодильник и стиральная машина.

