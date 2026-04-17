Найдешевші квартири у Харкові шукати важко, але реально, повідомляє Politeka.

Ми знайшли варіанти найдешевших квартир у Харкові на платформі OLX, том урозповідаємоп ро кожен з них більше.

У таких пропозиціях найчастіше йдеться про гостинки у будинках старого житлового фонду, де поєднуються компактна площа та базові умови проживання.

Перший варіант серед шайдешевших квартир у Харкові - це гостинка площею 9 м2 у районі Холодної гори. Вартість об’єкта становить 156 тисяч гривень.

Оселя розташована на третьому поверсі п’ятиповерхового цегляного будинку совмінського типу. Житло має одну кімнату з роздільним плануванням, санвузол також роздільний, опалення централізоване.

Стан квартири житловий, присутні меблі та побутова техніка, зокрема варильна панель і плита. Додатково зазначається наявність паркувального місця, душової кабіни та базових комунікацій.

Другий об’єкт розташований біля метро Ботанічний сад. Йдеться про гостинку площею 8,6 м2, яка коштує 152 тисячі гривень.

Помешкання знаходиться на четвертому поверсі п’ятиповерхового цегляного будинку гуртожиткового типу. Житло має житловий стан, у кімнаті є умивальник, частково збережені меблі та базова техніка, включаючи холодильник і плиту.

Кухня та санвузол є спільними. Район відзначається зручною інфраструктурою, поруч є магазини, аптеки, ринок, транспорт і соціальні об’єкти.

Третій варіант знаходиться у районі ХТЗ, поблизу метро Тракторний завод. Це гостинка площею 21 м2, яка продається за 160 тисяч гривень. Оселя розташована на п’ятому поверсі п’ятиповерхового цегляного будинку.

Планування включає одну кімнату, санвузол роздільний, опалення централізоване. Житло продається з меблями та побутовою технікою, серед якої холодильник і пральна машина.

Останні новини України:

