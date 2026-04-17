Подорожание проезда в Луцке может стать вынужденным решением по сохранению стабильной работы общественного транспорта.

Подорожание проезда в Луцке обсудили во время встречи городского совета с перевозчиками, сообщает Politeka.

В ходе совещания стороны рассмотрели экономические факторы, влияющие на формирование тарифов в городских маршрутных перевозках. Отдельно проанализировали финансовые расчеты транспортных предприятий и текущие расходы отрасли.

Департамент экономической политики подготовил проект решения, предусматривающий установление стоимости билета на уровне 24 гривен. При расчетах учитывались расходы на горючее, техническое обслуживание, запасные детали и оплату труда водителей и персонала.

Перевозчики предлагают другой диапазон — от 25 до 30 гривен за поездку. Они объясняют свою позицию ростом цен на дизельное топливо и бензин, а также удорожанием сервисного обслуживания транспорта.

В городском совете отмечают, что подорожание проезда в Луцке может стать вынужденным решением для сохранения стабильной работы общественного транспорта и избегания сокращения рейсов.

Предложенный тариф в 24 гривны планируют вынести на общественное обсуждение, которое продлится в течение одного месяца. При внесении изменений процедура будет повторно запущена и продлится еще на аналогичный срок.

Такой механизм позволяет жителям города высказать замечания и предложения по окончательному решению, которое будет принимать исполнительный комитет после анализа всех экономических показателей.

Окончательное определение стоимости проезда будет принято после завершения консультаций с общественностью и согласования позиций всех сторон.

