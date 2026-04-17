Подорожчання проїзду у Луцьку може стати вимушеним рішенням для збереження стабільної роботи громадського транспорту.

Подорожчання проїзду у Луцьку обговорили під час зустрічі міської ради з перевізниками, повідомляє Politeka.

Під час наради сторони розглянули економічні чинники, що впливають на формування тарифів у міських маршрутних перевезеннях. Окремо проаналізували фінансові розрахунки транспортних підприємств та поточні витрати галузі.

Департамент економічної політики підготував проєкт рішення, який передбачає встановлення вартості квитка на рівні 24 гривень. Під час розрахунків враховували витрати на пальне, технічне обслуговування, запасні деталі та оплату праці водіїв і персоналу.

Перевізники натомість пропонують інший діапазон — від 25 до 30 гривень за поїздку. Вони пояснюють свою позицію зростанням цін на дизельне пальне та бензин, а також подорожчанням сервісного обслуговування транспорту.

У міській раді зазначають, що Подорожчання проїзду у Луцьку може стати вимушеним рішенням для збереження стабільної роботи громадського транспорту та уникнення скорочення рейсів.

Запропонований тариф у 24 гривні планують винести на громадське обговорення, яке триватиме протягом одного місяця. У разі внесення змін процедура буде повторно запущена і продовжиться ще на аналогічний термін.

Такий механізм дозволяє мешканцям міста висловити зауваження та пропозиції до остаточного рішення, яке ухвалюватиме виконавчий комітет після аналізу всіх економічних показників.

Остаточне визначення вартості проїзду ухвалять після завершення консультацій із громадськістю та узгодження позицій усіх сторін.

