Новый график движения поездов в Черниговской области учитывает наиболее загруженные часы и потребности пассажиров в регулярном сообщении между городами региона.

Новый график движения поездов в Черниговской области вводит "Укрзализныця", расширяя сообщения между Киевом, Нежином, Гребенкой и Конотопом, передает Politeka.

Обновление охватывает сразу несколько региональных маршрутов и предусматривает дополнительные отправки в пиковые часы.

С 16 апреля ежедневно вводятся новые рейсы между столицей и Гребенкой, а также направление Нежина в вечерний период. Часть составов отправляется после 17:00, что должно улучшить возвращение пассажиров домой после работы.

Со следующего дня добавляется еще несколько сообщений в утренние и дневные часы. Среди них — маршруты из Конотопа в Киев и обратные отправления в Нежин и Гребенку. В общей сложности формируется восемь дополнительных вариантов передвижения.

Отдельно возобновляется курсирование одного пригородного сообщения в будни, которое будет отправляться вечером и прибывать позже того же дня. Это решение направлено на усиление груженых участков.

В компании отмечают, что новый график движения поездов в Черниговской области учитывает наиболее загруженные часы и потребности пассажиров в регулярном сообщении между городами региона.

Параллельно изменяются отдельные существующие маршруты: часть из них перенаправлена ​​через другие станции, а некоторые получили обновленное время отправления или прибытия. Такие корректировки затронули как вечерние, так и утренние рейсы.

Также уточнено, что отдельные дублирующие составы не будут больше курсировать, поэтому пассажирам советуют заранее проверять актуальное расписание перед поездкой.

Укрзализныця отмечает, что все билеты на обновленные маршруты доступны через официальное мобильное приложение, где оперативно отображаются изменения в расписании и наличии мест.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто может претендовать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: надбавки доступны некоторым украинцам, кому их насчитают.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены установлены теперь.