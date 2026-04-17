Новий графік руху поїздів у Чернігівській області враховує найбільш завантажені години та потреби пасажирів у регулярному сполученні між містами регіону.

Новий графік руху поїздів у Чернігівській області запроваджує «Укрзалізниця», розширюючи сполучення між Києвом, Ніжином, Гребінкою та Конотопом, передає Politeka.

Інформацію про це надає Укрзалізниця.

Оновлення охоплює одразу кілька регіональних маршрутів і передбачає додаткові відправлення у пікові години.

З 16 квітня щоденно вводяться нові рейси між столицею та Гребінкою, а також напрямок на Ніжин у вечірній період. Частина складів вирушає після 17:00, що має покращити повернення пасажирів додому після роботи.

Із наступного дня додається ще кілька сполучень у ранковий та денний час. Серед них — маршрути з Конотопа до Києва та зворотні відправлення до Ніжина і Гребінки. Загалом формується вісім додаткових варіантів пересування.

Окремо відновлюється курсування одного приміського сполучення у будні, яке вирушатиме ввечері та прибуватиме пізніше того ж дня. Це рішення спрямоване на підсилення навантажених ділянок.

У компанії зазначають, що новий графік руху поїздів у Чернігівській області враховує найбільш завантажені години та потреби пасажирів у регулярному сполученні між містами регіону.

Паралельно змінюються окремі існуючі маршрути: частину з них перенаправлено через інші станції, а деякі отримали оновлений час відправлення або прибуття. Такі коригування торкнулися як вечірніх, так і ранкових рейсів.

Також уточнено, що окремі дублюючі склади більше не курсуватимуть, тому пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад перед поїздкою.

Укрзалізниця наголошує, що всі квитки на оновлені маршрути доступні через офіційний мобільний застосунок, де оперативно відображаються зміни в розкладі та наявність місць.

