Из-за проведения плановых работ на электросетях вводятся графики отключения света в Запорожье на неделю с 20 по 26 апреля.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 20 по 26 апреля вводятся из-за запланированных работ в черте города, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .

Из-за проведения плановых и профилактических работ на электросетях вводятся графики отключения света в Запорожье на неделю с 20 по 26 апреля. Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света.

20.04.2026 года будут выключать электричество с 8 до 17 часов по следующим адресам:

Абразывна: 1, 1а, 3-35, 37, 2, 37а, 38а, 39, 4-36, 38

Автострадна: 109, 109а, 109б, 111, 113, 119, 121, 123, 127, 129, 129а, 131, 135-139, 143, 147, 151-155, 161, 18-74, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10а, 14, 16, 16а, 31, 33, 37, 39, 43-49, 59, 61а, 63, 67, 5, 7, 9-25, 29, 71, 73, 79-83, 87-91, 95а, 95-107, 76

Аджарська: 1, 3-15, 17, 2-18

Академика Вернадського (Тимошенка): 95

Актюбинська: 1а, 1б, 1-9, 33а, 2-12, 16-28, 30, 32, 30а, 32а, 33, 35-39 непарні, 43, 34-40 парні, 44, 46

Байдакська (Москворецька): 1-15, 2-20

Батумська: 1-29, 31а, 31-49, 32-36, 4-30

Борыса Луцького (Делегатська): 1-17, 18-28, 19-25, 29, 2-16

Братив Минаевых (Далекосхидна): 1-11, 13-33, 14-34, 2-12

Вячеслава Радионова (Новоросийська): 1, 117, 119, 121, 121а, 123-169, 171-201, 201б, 203-221, 20, 48г, 48д, 48з, 48к, 50, 52-86, 53-59, 61-115 непарні, 88

Волынська: 1-9, 11-21, 23а, 18-34, 2-16

Волошкова (Волочаивська): 1, 2, 3, 5

21.04.2026 будут продолжаться дополнительные отключения с 9 до 16 часов. Они охватят следующие улицы:

Дорошенка: 10, 14, 4, 6, 6а, 8

Рубана: 14

22.04.2026 года будут действовать обесточивание с 10 до 17 часов, однако они охватят только такие улицы Запорожья:

Архыпа Куинджи (Сурикова): 14–36

Борыса Гринченка (Крыжановського): 68–84, 73–87

Голды Меир (Сусанина): 62–76

Кочубея: 47–65, 60–74

Семеренка: 59–63, 60–76

пров. Днипрорудный: 10, 6, 8, 12

пров. Спасивськый (Пысарева): 22, 19–35

23.04.2026 вводятся плановые обесточивания. Однако они продлятся с 9 до 17 часов только в домах, находящихся по следующим адресам:

Архыпа Куинджи (Сурикова): 14–36

Борыса Гринченка (Крыжановського): 68–84, 73–87

Голды Меир (Сусанина): 62–76

Зелинського: 3

Кочубея: 47–65, 60–74

Незалежнои Украины: 56

Семеренка: 59–63, 60–76

пр. Соборный: 206

пров. Днипрорудный: 10, 6, 8, 12

пров. Спасивськый (Пысарева): 22, 19–35.

