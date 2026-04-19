Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Через проведення планових та профілактичних робіт на електромережах вводяться графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 20 по 26 квітня. Для зручності мешканців енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла.

20.04.2026 року вимикатимуть електрику з 8 до 17 години за такими адресами:

Абразивна: 1, 1а, 3-35, 37, 2, 37а, 38а, 39, 4-36, 38

Автострадна: 109, 109а, 109б, 111, 113, 119, 121, 123, 127, 129, 129а, 131, 135-139, 143, 147, 151-155, 161, 18-74, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10а, 14, 16, 16а, 31, 33, 37, 39, 43-49, 59, 61а, 63, 67, 5, 7, 9-25, 29, 71, 73, 79-83, 87-91, 95а, 95-107, 76

Аджарська: 1, 3-15, 17, 2-18

Академіка Вернадського (Тимошенка): 95

Актюбинська: 1а, 1б, 1-9, 33а, 2-12, 16-28, 30, 32, 30а, 32а, 33, 35-39 непарні, 43, 34-40 парні, 44, 46

Байдакська (Москворецька): 1-15, 2-20

Батумська: 1-29, 31а, 31-49, 32-36, 4-30

Бориса Луцького (Делегатська): 1-17, 18-28, 19-25, 29, 2-16

Братів Мінаєвих (Далекосхідна): 1-11, 13-33, 14-34, 2-12

В`ячеслава Радіонова (Новоросійська): 1, 117, 119, 121, 121а, 123-169, 171-201, 201б, 203-221, 20, 48г, 48д, 48з, 48к, 50, 52-86, 53-59, 61-115 непарні, 88

Волинська: 1-9, 11-21, 23а, 18-34, 2-16

Волошкова (Волочаївська): 1, 2, 3, 5

21.04.2026 року триватимуть додаткові вимкнення з 9 до 16 години. Вони охоплять наступні вулиці:

Дорошенка: 10, 14, 4, 6, 6а, 8

Рубана: 14

22.04.2026 року діятимуть знеструмлення з 10 до 17 години, проте вони охоплять тільки такі вулиці Запоріжжя:

Архипа Куїнджі (Сурікова): 14–36

Бориса Грінченка (Крижановського): 68–84, 73–87

Голди Меїр (Сусаніна): 62–76

Кочубея: 47–65, 60–74

Семеренка: 59–63, 60–76

пров. Дніпрорудний: 10, 6, 8, 12

пров. Спасівський (Писарева): 22, 19–35

23.04.2026 року вводяться планові знеструмлення. Проте вони триватимуть з 9 до 17 години тільки в будинках, що знаходяться за такими адресами:

Архипа Куїнджі (Сурікова): 14–36

Бориса Грінченка (Крижановського): 68–84, 73–87

Голди Меїр (Сусаніна): 62–76

Зелінського: 3

Кочубея: 47–65, 60–74

Незалежної України: 56

Семеренка: 59–63, 60–76

пр. Соборний: 206

пров. Дніпрорудний: 10, 6, 8, 12

пров. Спасівський (Писарева): 22, 19–35.

