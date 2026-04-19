Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 20 по 26 квітня вводяться через заплановані роботи в межах міста, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
Через проведення планових та профілактичних робіт на електромережах вводяться графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 20 по 26 квітня. Для зручності мешканців енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла.
20.04.2026 року вимикатимуть електрику з 8 до 17 години за такими адресами:
- Абразивна: 1, 1а, 3-35, 37, 2, 37а, 38а, 39, 4-36, 38
- Автострадна: 109, 109а, 109б, 111, 113, 119, 121, 123, 127, 129, 129а, 131, 135-139, 143, 147, 151-155, 161, 18-74, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10а, 14, 16, 16а, 31, 33, 37, 39, 43-49, 59, 61а, 63, 67, 5, 7, 9-25, 29, 71, 73, 79-83, 87-91, 95а, 95-107, 76
- Аджарська: 1, 3-15, 17, 2-18
- Академіка Вернадського (Тимошенка): 95
- Актюбинська: 1а, 1б, 1-9, 33а, 2-12, 16-28, 30, 32, 30а, 32а, 33, 35-39 непарні, 43, 34-40 парні, 44, 46
- Байдакська (Москворецька): 1-15, 2-20
- Батумська: 1-29, 31а, 31-49, 32-36, 4-30
- Бориса Луцького (Делегатська): 1-17, 18-28, 19-25, 29, 2-16
- Братів Мінаєвих (Далекосхідна): 1-11, 13-33, 14-34, 2-12
- В`ячеслава Радіонова (Новоросійська): 1, 117, 119, 121, 121а, 123-169, 171-201, 201б, 203-221, 20, 48г, 48д, 48з, 48к, 50, 52-86, 53-59, 61-115 непарні, 88
- Волинська: 1-9, 11-21, 23а, 18-34, 2-16
- Волошкова (Волочаївська): 1, 2, 3, 5
21.04.2026 року триватимуть додаткові вимкнення з 9 до 16 години. Вони охоплять наступні вулиці:
- Дорошенка: 10, 14, 4, 6, 6а, 8
- Рубана: 14
22.04.2026 року діятимуть знеструмлення з 10 до 17 години, проте вони охоплять тільки такі вулиці Запоріжжя:
- Архипа Куїнджі (Сурікова): 14–36
- Бориса Грінченка (Крижановського): 68–84, 73–87
- Голди Меїр (Сусаніна): 62–76
- Кочубея: 47–65, 60–74
- Семеренка: 59–63, 60–76
- пров. Дніпрорудний: 10, 6, 8, 12
- пров. Спасівський (Писарева): 22, 19–35
23.04.2026 року вводяться планові знеструмлення. Проте вони триватимуть з 9 до 17 години тільки в будинках, що знаходяться за такими адресами:
- Архипа Куїнджі (Сурікова): 14–36
- Бориса Грінченка (Крижановського): 68–84, 73–87
- Голди Меїр (Сусаніна): 62–76
- Зелінського: 3
- Кочубея: 47–65, 60–74
- Незалежної України: 56
- Семеренка: 59–63, 60–76
- пр. Соборний: 206
- пров. Дніпрорудний: 10, 6, 8, 12
- пров. Спасівський (Писарева): 22, 19–35.
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де українцям шукати домівку.
Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.