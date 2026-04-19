Вводятся графики отключения света в Сумах на неделю с 20 по 26 апреля в связи с проведением профилактических работ.

Графики отключения света в Сумах на неделю с 20 по 26 апреля продлятся в разный временной промежуток по десяткам адресов, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».

Будут действовать графики отключения света в Сумах на неделю с 20 по 26 апреля из-за проведения профилактических и плановых работ. Отключения будут производиться в определенные часы по расписанию, поэтому жителям рекомендуют заранее учесть эту информацию при планировании ежедневных дел.

20.04.2026 года с 09:00 до 16:00 часов будут выключать электричество в части города. Обесточат такие улицы:

Шышкаривська — №85, 87, 89/1, 91, 93, 93/2, 95, 95/2, 96, 96А, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 112А

Айвазовського — №36, 45

Сумськои артбрыгады — №7

Родыны Алчевськых — №33/2

21.04.2026 года с 09:00 до 16:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света по следующим адресам:

Мыколы Михновського — №9, 8/1, 8, 7, 6, 5, 3/3, 3, 2А, 2, 1, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17А, 17, 16, 15/1, 15, 14, 13, 12, 11, 10

Слюсаривськый — №9, 9/1, 10, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Проризный — №12, 9, 13, 14, 15, 15/2, 5А, 5, 4, 3/1, 3, 2, 1, 6, 6А, 7, 8, 8/1, 10, 11

Генерала Чупрынкы — №8

Сергия Табалы (Севера) — №72

22.04.2026 года с 08:00 до 16:30 вводятся дополнительные графики отключения света. Обесточат дома по следующим адресам:

1-й Лановый — №4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

2-й Лановый — №1, 3, 5, 8

Веретенивська — № (відсутні додаткові у 16:30 групі)

Гостынна — №5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Грушевського — №36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 47/2, 47А

Дачный — №1, 4, 5, 9, 11

Задунайська — №1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10

Запоризька — №14, 14А, 14Б

Калнышевського — №12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23

Козацькый — №39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 73/2, 74, 74/1, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90

Мыкытынська — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Олексиивська — №6

Полуботка — №4, 6, 10, 14, 18, 24

Сичова — №1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12

23.04.2026 года с 08:00 до 16:00 часов будут выключать электричество в домах, расположенных на улицах:

3-й Парковый — №13, 14, 15, 16

Борова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 56, 56/1, 58, 60, 62

Выноградный — №1/1, 2, 4, 6

Джерельна — №14, 16, 18

Марко Вовчок — №23, 25, 27, 29 (дубль 23 враховано один раз)

Мыколы Леонтовыча — №52, 52/1, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

Мыколы Сумцова — №28, 30, 32, 32А, 34, 34А

Олексы Билоуса — №26

Охтырська — №23, 28, 33, 33А, 35, 35А, 44, 44А, 46.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Сумах: как именно выросли цены на билеты.

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Сумской области: по каким причинам это может произойти.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: какие новые цены могут быть установлены.