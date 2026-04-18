Новый график движения транспорта в Кривом Роге был введен на время действия ограничений, связанных с экономией электроэнергии.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге предусматривает обновленное расписание троллейбусного маршрута №10, которое остается одним из ключевых для передвижения по городу, сообщает Politeka.

Актуальный график движения троллейбуса был опубликован в сообществе "Транспорт Кривого Рога".

Изменения затронули как будние, так и выходные дни, поэтому пассажирам следует учитывать новые условия при планировании поездок.

Маршрут №10 продолжает курсировать в двух направлениях. В одном из них троллейбусы двигаются от РЗФ-1 к микрорайону 4-й Заречный, что обеспечивает соединение между удаленными жилыми массивами.

В обратном направлении он проходит через ряд важных городских точек. Среди них 9-й квартал, автостанция "Терны", городская больница, станция Роковата и торговый центр.

Согласно новому графику движения транспорта в Кривом Роге, первые рейсы на маршруте начинаются еще до 5:00 утра. Это дает возможность жителям города своевременно добраться на работу или решить другие дела с самого утра.

В то же время вечерние отправления ограничены из-за действия комендантского часа. Именно поэтому количество рейсов в этот период сокращено, а интервалы между ними могут быть больше, чем раньше.

Расписание также предусматривает другие особенности в выходные дни. В настоящее время курсирование троллейбусов менее интенсивно, что объясняется снижением пассажиропотока.

Однако даже в таких условиях маршрут №10 сохраняет свою важную функцию и продолжает соединять жилые районы с ключевыми объектами инфраструктуры города.

Горожане призывают внимательно следить за изменениями и заранее планировать свои маршруты, особенно в вечернее время.

