Новый график движения транспорта в Житомирской области был введен в Звягеле на 18 и 19 апреля для обеспечения перевозок в городские кладбища, сообщает Politeka.

О новом графике движения транспорта в Житомирской области проинформировали на официальном сайте Звягельского городского совета.

На 18 и 19 апреля с 9.00 до 15.00 организовали дополнительные автобусы и скорректировали работу отдельных маршрутов. В частности, на маршруте №4 "Автовокзал - Дружба" будут работать дополнительные автобусы.

Также предусмотрено курсирование маршрута №7 по отдельному расписанию. Из-за значительного скопления авто возле кладбищ водителям общественного транспорта разрешили осуществлять остановку по требованию возле магазина «Универсамчик».

Кроме того, дополнительные рейсы запустили на маршруте №2 «Мясокомбинат – Автовокзал». Предусмотрен также отдельный маршрут «Автовокзал-Кануны (Сусли кладбище)», который будет работать по специальному расписанию.

В рамках изменений, предусматривающих новый график движения транспорта в Житомирской области, определено четкое время отправлений.

Например, маршрут №7 «Дружба – Железнодорожный вокзал» будет курсировать из Дружбы в 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00 с остановкой «Универсамчик» через несколько минут после выезда.

А прибытие к железнодорожному вокзалу запланировано на 07:30, 08:30, 09:30, 12:30, 13:30, 14:30 и 15:30. Последний рейс следует в АТП.

Маршрут №2 «Автовокзал – Мясокомбинат» будет отправляться с автовокзала в 07:20, 09:20, 11:20, 12:40 и 14:00, а в обратном направлении с мясокомбината в 08:00, 10:00, 12.

Еще одно направление «Автовокзал – Кануны (Суслы кладбище)» предусматривает выезды в 09:15, 12:20 и 14:40 с прибытием в кладбище примерно через 15 минут, а обратные рейсы будут отправляться в 09:57, 13:02 и 15:22.

