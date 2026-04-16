В нескольких населенных пунктах Житомирской области через технические работы будет действовать график отключения газа с 17 апреля.

В частности, в городе Коростышев 17.04.2026 газоснабжение будет ограничено в домах по адресам ул. Потехина, 3 и ул. Киевская, 145. Здесь в течение дня будут выполняться работы, необходимые для проверки и обслуживания внутренних сетей.

В тот же день ограничения коснутся и города Коростень. 17.04.2026 без голубого топлива останется дом по ул. Грушевского 20.

Важно, что такие неудобства носят локальный характер и касаются конкретных адресов, где проводятся технические мероприятия. После их завершения газоснабжение будет возобновлено.

В то же время график отключения газа с 17 апреля в Житомирской области охватит и пгт Попельня, где ограничения будут иметь более длительный период.

В доме по ул. Садовая, 3 голубое топливо отсутствует еще с 15.04.2026 и будут продолжаться ограничения до 17.04.2026.

Кроме того, работы запланированы и в пгт Корнин. Здесь 17.04.2026 поставщик временно прекратят в доме по адресу ул.Соборная, 9.

Специалисты отмечают, что все эти мероприятия плановые и проводятся для предотвращения аварийных ситуаций. Именно поэтому жителям следует заранее учесть даты и адреса, где будет отсутствовать газоснабжение, чтобы избежать бытовых неудобств.

