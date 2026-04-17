Новий графік руху транспорту у Житомирській області передбачає додаткові рейси та зміни для зручного доїзду до кладовищ у поминальні дні.

Новий графік руху транспорту у Житомирській області запровадили у Звягелі на 18 та 19 квітня для забезпечення перевезень до міських кладовищ, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху транспорту в Житомирській області проінформували на офіційному сайті Звягельської міської ради.

На 18 та 19 квітня з 9:00 до 15:00 організували додаткові автобуси та скоригували роботу окремих маршрутів. Зокрема, на маршруті №4 «Автовокзал – Дружба» працюватимуть додаткові автобуси.

Також передбачено курсування маршруту №7 за окремим розкладом. Через значне скупчення авто біля кладовищ водіям громадського транспорту дозволили здійснювати зупинку на вимогу біля магазину «Універсамчик»,.

Окрім цього, додаткові рейси запустили на маршруті №2 «М’ясокомбінат – Автовокзал». Передбачено також окремий маршрут «Автовокзал-Кануни (Сусли кладовище)», який працюватиме за спеціальним розкладом.

У межах змін, які передбачає новий графік руху транспорту у Житомирській області, визначено чіткий час відправлень.

Наприклад, маршрут №7 «Дружба – Залізничний вокзал» курсуватиме з Дружби о 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00, 14:00 та 15:00, із зупинкою «Універсамчик» через кілька хвилин після виїзду.

А прибуття до залізничного вокзалу заплановано на 07:30, 08:30, 09:30, 12:30, 13:30, 14:30 та 15:30. Останній рейс прямує до АТП.

Маршрут №2 «Автовокзал – М’ясокомбінат» відправлятиметься з автовокзалу о 07:20, 09:20, 11:20, 12:40 та 14:00, а у зворотному напрямку з м’ясокомбінату о 08:00, 10:00, 12:00, 13:20 та 15:40.

Ще один напрямок «Автовокзал – Кануни (Сусли кладовище)» передбачає виїзди о 09:15, 12:20 та 14:40 з прибуттям до кладовища приблизно за 15 хвилин, а зворотні рейси відправлятимуться о 09:57, 13:02 та 15:22.

Останні новини України:

