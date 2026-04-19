Новая система оплаты проезда во Львове вводит цифровые правила использования городского транспорта через сервис LeoCard с 40-минутным пересадочным билетом, передает Politeka.
Информация об обновлениях обнародована на официальной странице сервиса в социальных сетях.
Речь идет о модели, в которой после первой валидации запускается временной интервал продолжительностью 40 минут. В этот период пассажиры могут изменять транспорт без повторной оплаты, используя тот же билет для пересадок.
После завершения указанного промежутка повторная активация уже недоступна, однако поездку разрешено завершить до окончательной остановки с возможностью предъявления билета контроля.
В рамках правил также предусмотрено сканирование QR-кода при каждой пересадке, что подтверждает действие проездного документа.
Отдельно для местных пользователей разъяснен механизм приобретения транспортной карты LeoCard. Пункты продаж расположены в центре туристической информации на площади Дворцовой возле главного вокзала, а также в терминалах EasyPay с функцией выдачи карт.
Новая система оплаты проезда во Львове также предусматривает расширение каналов доступа к сервису, чтобы пассажиры могли выбирать разные способы пополнения и приобретения транспортных карт.
Жителям советуют заранее сохранить адреса точек продаж, ведь использование карты открывает дополнительные возможности и бонусы во время поездок по городскому транспорту.
Также следует отметить, что в случае изменений в работе сервиса LeoCard актуальные обновления будут публиковаться на официальных ресурсах города и перевозчика.
