Нова система оплати проїзду у Львові також передбачає розширення каналів доступу до сервісу.

Нова система оплати проїзду у Львові запроваджує цифрові правила користування міським транспортом через сервіс LeoCard із 40-хвилинним пересадковим квитком, передає Politeka.

Інформацію про оновлення оприлюднено на офіційній сторінці сервісу в соціальних мережах.

Йдеться про модель, у якій після першої валідації запускається часовий інтервал тривалістю 40 хвилин. У цей період пасажири можуть змінювати транспорт без повторної оплати, використовуючи той самий квиток для пересадок.

Після завершення зазначеного проміжку повторна активація вже недоступна, однак поїздку дозволено завершити до кінцевої зупинки з можливістю пред’явлення квитка контролю.

У межах правил також передбачено сканування QR-коду під час кожної пересадки, що підтверджує чинність проїзного документа.

Окремо для місцевих користувачів пояснено механізм придбання транспортної картки LeoCard. Пункти продажу розташовані у центрі туристичної інформації на площі Двірцевій біля головного вокзалу, а також у терміналах EasyPay із функцією видачі карток.

Нова система оплати проїзду у Львові також передбачає розширення каналів доступу до сервісу, щоб пасажири могли обирати різні способи поповнення та придбання транспортних карток.

Мешканцям радять заздалегідь зберегти адреси точок продажу, адже використання картки відкриває додаткові можливості та бонуси під час поїздок міським транспортом.

Також варто зауважити, що в разі змін у роботі сервісу LeoCard актуальні оновлення публікуватимуть на офіційних ресурсах міста та перевізника.

