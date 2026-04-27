Подорожчання проїзду в Одеській області з квітня охоплює кілька приміських маршрутів між Одесою та Чорноморськом, де перевізники оновили вартість через зростання витрат, передає Politeka.

Зміни насамперед стосуються напрямку №25 «Чорноморськ–Одеса», де тариф підвищено з 50 до 65 гривень. Додатково корекція зачепила маршрут №20 «Чорноморськ–Великодолинське» — тут нова ціна становить 30 гривень за поїздку.

У транспортних компаніях пояснюють перегляд економічними чинниками. Серед ключових причин називають подорожчання пального, збільшення витрат на технічне обслуговування автобусів та загальне зростання операційних витрат, необхідних для стабільної роботи рейсів.

Окремі зміни вже відбувалися раніше на міжміських лініях. Зокрема, з 7 квітня підвищили тариф на маршруті Рені — Одеса: вартість квитка зросла з 600 до 780 гривень.

Також оновлено ціну на сполученні Рені — Ізмаїл, де поїздка подорожчала зі 150 до 200 гривень. Водночас маршрут Одеса — Ізмаїл поки зберігає попередній рівень оплати — близько 500 гривень.

У перевізників зазначають, що загальний тиск витрат поступово впливає на всі сегменти пасажирських перевезень у регіоні.

У цьому контексті подорожчання проїзду в Одеській області розглядається як частина ширшого процесу перегляду тарифів на приміських і міжміських напрямках.

Перевізники наголошують, що подальші зміни вартості залежатимуть від економічної ситуації та витрат на обслуговування маршрутів.

Пасажирам рекомендують стежити за оновленнями тарифів перед плануванням поїздок.

Джерело

Останні новини України:

