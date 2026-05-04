Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області запроваджене в Кілійській громаді для забезпечення стабільної роботи систем водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Зміни охопили місто Кілія та прилеглі населені пункти. У комунальному підприємстві «Світло» пояснюють перегляд вартості зростанням витрат на енергоносії, а також дорожчим процесом закупівлі й очищення води.

Від початку року електроенергія піднялася в ціні з 13,50 до 16,32 грн за кВт·год. Окремо збільшено вартість кубометра води — з 35 до 40 грн, що безпосередньо вплинуло на формування нових розрахунків.

У Кілії оновлені показники становлять 63,41 грн за м³ водопостачання та 57,65 грн за водовідведення. Раніше ці тарифи були нижчими — 58,72 грн і 55,43 грн відповідно.

У селі Ліски щомісячний платіж для домогосподарств зріс до 225,44 грн замість 211,65 грн. Аналогічні коригування зафіксовані й в інших населених пунктах громади.

Зокрема, у Шевченковому встановлено 60,30 грн за кубометр води, у Василівці — 53,80 грн за послуги каналізації. У Фурманівці показники становлять 54,20 грн та 51,35 грн, а в Новоселівці — 57,10 грн і 54,00 грн.

Місцева влада наголошує, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області пов’язане з потребою модернізації мереж та підтримання безперервної роботи інфраструктури.

Жителям радять встановлювати лічильники та раціонально використовувати ресурси, щоб зменшити витрати в побуті.

У громаді очікують, що оновлені розрахунки допоможуть стабілізувати роботу систем і підвищити якість надання послуг.

