График отключения газа на неделю с 20 по 26 апреля в Одесской области остается частью более широкой программы обновления энергетической инфраструктуры региона.

График отключения газа на неделю с 20 по 26 апреля в Одесской области предусматривает длительные ограничения в двух городах из-за масштабных работ по обновлению инфраструктуры, сообщает Politeka.

По информации АО « Одессагаз », технические мероприятия стартовали 14 апреля и продлятся до 24 апреля 2026 года. Речь идет о реконструкции распределительных сетей и модернизации шкафных регуляторных пунктов, обеспечивающих стабильное давление в системе.

В Балтию под отключение попадет значительная часть частной застройки. Ограничения охватывают дома на улицах Балтска, Голианово, Свободы, Спортивная, Садовая, а также переулок Садовый. Кроме этого, работы коснутся отдельных участков на улицах Леонида Гузара и Степана Хмары.

В Подольске временные неудобства испытают жители переулков Соборный и Фабричный, а также улицы Фабричная. Там запланировано обновление отдельных узлов системы, что требует полной остановки подачи ресурса на период выполнения работ.

Специалисты объясняют, что такие мероприятия необходимы для подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону. Модернизация позволит снизить риски аварий, повысить безопасность и обеспечить стабильное функционирование системы в условиях повышенной нагрузки.

Возобновление газоснабжения будет происходить поэтапно после завершения всех технических процедур и проверки оборудования. В некоторых случаях запуск может занять дополнительное время из-за необходимости контроля герметичности и настройки давления.

В рамках этого плана график отключения газа на неделю с 20 по 26 апреля в Одесской области остается частью более широкой программы обновления энергетической инфраструктуры региона.

Жители призывают заранее подготовиться к перерывам в поставках и соблюдать правила безопасности при возобновлении подачи газа.

