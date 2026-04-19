Графік відключення газу на тиждень з 20 по 26 квітня в Одеській області залишається частиною ширшої програми оновлення енергетичної інфраструктури регіону.

Графік відключення газу на тиждень з 20 по 26 квітня в Одеській області передбачає тривалі обмеження у двох містах через масштабні роботи з оновлення інфраструктури, повідомляє Politeka.

За інформацією АТ «Одесагаз», технічні заходи стартували 14 квітня та триватимуть до 24 квітня 2026 року. Йдеться про реконструкцію розподільних мереж і модернізацію шафових регуляторних пунктів, що забезпечують стабільний тиск у системі.

У Балті під відключення потрапить значна частина приватної забудови. Обмеження охоплюють будинки на вулицях Балтська, Голіаново, Свободи, Спортивна, Садова, а також провулок Садовий. Крім цього, роботи зачеплять окремі ділянки на вулицях Леоніда Гузара та Степана Хмари.

У Подільську тимчасові незручності відчують мешканці провулків Соборний і Фабричний, а також вулиці Фабрична. Там заплановано оновлення окремих вузлів системи, що потребує повного припинення подачі ресурсу на період виконання робіт.

Фахівці пояснюють, що такі заходи є необхідними для підготовки мереж до майбутнього опалювального сезону. Модернізація дозволить зменшити ризики аварій, підвищити безпеку та забезпечити стабільне функціонування системи в умовах підвищеного навантаження.

Відновлення газопостачання відбуватиметься поетапно після завершення всіх технічних процедур і перевірки обладнання. У деяких випадках запуск може зайняти додатковий час через необхідність контролю герметичності та налаштування тиску.

Мешканців закликають заздалегідь підготуватися до перерв у постачанні та дотримуватися правил безпеки під час відновлення подачі газу.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці в березні.