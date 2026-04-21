Подорожание проезда в Хмельницкой области фиксируют в нескольких городах, где местные власти пересматривают тарифы из-за роста расходов перевозчиков, сообщает Politeka.

В Староконстантинове новые цены начали действовать с 17 апреля. По решению исполкома стоимость поездки для взрослых составляет 20 гривен, для школьников — 10 гривен. В обществе объясняют изменения подорожанием горючего, обслуживания и запчастей.

Ранее аналогичное решение было принято в Каменце-Подольском. Там тариф изменен временно - с 15 апреля по 15 июня. Инициаторами стали перевозчики, которые обратились к городским властям из-за экономического давления.

В частном транспорте действует разная оплата: 20 гривен наличными и 15 — безналично. Для детей и студентов цена остается на уровне 13 гривен. В коммунальном транспорте билет стоит 10 гривен.

Местные власти также планируют увеличить количество рейсов коммунального транспорта. Частные компании должны внедрить валидаторы и заключить соответствующие соглашения. При этом все льготы для пассажиров сохранены.

В Хмельницком вопрос пересмотра тарифов пока находится на стадии обсуждения. Среди возможных вариантов называют повышение до 25 гривен.

В целом, подорожание проезда в Хмельницкой области связывают с необходимостью поддержать стабильную работу транспортной системы в условиях роста расходов.

Окончательные решения в отдельных общинах могут быть приняты в ближайшее время.

Пересмотр тарифов производится с учетом экономической ситуации, расходов перевозчиков и необходимости обеспечения стабильной работы общественного транспорта в регионе.

