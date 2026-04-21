Подорожчання проїзду в Хмельницькій області фіксують у кількох містах, де місцева влада переглядає тарифи через зростання витрат перевізників, повідомляє Politeka.

У Старокостянтинові нові ціни почали діяти з 17 квітня. За рішенням виконкому, вартість поїздки для дорослих становить 20 гривень, для школярів — 10 гривень. У громаді пояснюють зміни подорожчанням пального, обслуговування та запчастин.

Раніше аналогічне рішення ухвалили у Кам’янці-Подільському. Там тариф змінено тимчасово — з 15 квітня до 15 червня. Ініціаторами стали перевізники, які звернулися до міської влади через економічний тиск.

У приватному транспорті діє різна оплата: 20 гривень готівкою та 15 — безготівково. Для дітей і студентів ціна залишається на рівні 13 гривень. У комунальному транспорті квиток коштує 10 гривень.

Місцева влада також планує збільшити кількість рейсів комунального транспорту. Приватні компанії мають впровадити валідатори та укласти відповідні угоди. При цьому всі пільги для пасажирів збережені.

У Хмельницькому питання перегляду тарифів поки що перебуває на стадії обговорення. Серед можливих варіантів називають підвищення до 25 гривень.

Загалом подорожчання проїзду в Хмельницькій області пов’язують із необхідністю підтримати стабільну роботу транспортної системи в умовах зростання витрат.

Остаточні рішення в окремих громадах можуть ухвалюватися найближчим часом.

Перегляд тарифів здійснюється з урахуванням економічної ситуації, витрат перевізників та необхідності забезпечення стабільної роботи громадського транспорту в регіоні.

Подорожчання проїзду у Хмельницькій області: де доведеться платити на 20 гривень більше

Завершення опалювального сезону у Хмельницькій області: коли батареї стануть холодними у 2026 році