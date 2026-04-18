В связи с плановыми работами в электросетях в Днепропетровской области 19 апреля 2026 года снова будут действовать графики отключения света.

Специалисты ДТЭК объявили о новых локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на воскресенье, 19 апреля 2026, сообщает Politeka.

В частности, графики отключения света в Днепропетровской области 19 апреля коснутся города Каменское. Там с 8:00 до 18:00 без электроэнергии останутся дома по бульвару Строителей, 7, 9, 15А, 17, 17А, 19А, 23, 23А, 23К, 24Д, 25А, 29, а с 8:00 до 19:00 – по таким адресам:

ул. Бурхана, 25;

Гайдамацкая, 1;

Звенигородская, 42;

Фестивальная, 25, 25Б;

пр. Василия Стуса, 1, 3;

пер. 1-й Алексея Алчевского, 44-52, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 83А;

пер. 2-й Алексея Алчевского, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79.

В городе Подгородное, по данным ДТЭК, плановые обесточения в воскресенье состоятся с 9 до 18 часов для некоторых домов по ул. Базарная, Волонтерская, Данила Галицкого, Государственная, Железнодорожная, Зеленая, Кильченская, Кобзарская, Мостовая, Набережная, Партизанская, Садовая, Василия Стуса, Центральная, Волшебная, Шоссейная, Счастливая, Ясеневая и ряду переулков, пишет Politeka.

Кроме того, графики отключения света в Днепропетровской области 19 апреля будут применяться в пределах Губинского территориального общества. Ограничения электроснабжения там будут действовать с 9:00 до 17:00 в с. Васильевка (ул. Березневая) и Попасное (Садовая, Родзянко).

