У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Дніпропетровській області 19 квітня 2026 року знову діятимуть графіки відключення світла.

Фахівці ДТЕК оголосили про нові локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на неділю, 19 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема графіки відключення світла в Дніпропетровській області 19 квітня торкнуться міста Камʼянське. Там із 8:00 до 18:00 без електроенергії залишаться будинки по бульвару Будівельників, 7, 9, 15А, 17, 17А, 19А, 23, 23А, 23К, 24Д, 25А, 29, а з 8:00 до 19:00 – за такими адресами:

вул. Бурхана, 25;

Гайдамацька, 1;

Звенигородська, 42;

Фестивальна, 25, 25Б;

пр. Василя Стуса, 1, 3;

пров. 1-й Олексія Алчевського, 44-52, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 83А;

пров. 2-й Олексія Алчевського, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79.

У місті Підгороднє, за даними ДТЕК, планові знеструмлення в неділю відбудуться з 9 до 18 години для деяких будинків по вул. Базарна, Волонтерська, Данила Галицького, Державна, Залізнична, Зелена, Кільченська, Кобзарська, Мостова, Набережна, Партизанська, Садова, Василя Стуса, Центральна, Чарівна, Шосейна, Щаслива, Ясенева та низка провулків, пише Politeka.

Крім того, графіки відключення світла в Дніпропетровській області 19 квітня застосовуватимуть у межах Губинської територіальної громади. Обмеження електропостачання там діятимуть із 9:00 до 17:00 у с. Василівка (вул. Березнева) та Попасне (Садова, Родзянко).

