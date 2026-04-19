На следующей неделе – с 20 по 26 апреля 2026 г. – в Днепре будут проводить плановые работы в электросетях и применят соответствующие графики отключения света.

Энергетики объявили новые графики отключения света в Днепре на следующую неделю – с 20 по 26 апреля 2026 года, пишет Politeka.

По данным ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", обесточения в городе будут проходить в будние дни с 8:00 до 18:00.

В понедельник, 20 апреля, графики отключения света будут применять для домов по следующим адресам:

ул. Алана Шепарда, 29А;

Строителей, 26, 30;

Братьев Горобцев, 36;

Макарова, 31А, 32;

Рабочая, 79, 79А, 81, 83, 85;

Холодноярская, 1-20;

пер. Энергетический, 2, 4-6, 8, 8А;

Листяной, 1, 2, 2А, 3-18;

Полковника Абриньбы, 20;

Ялицовый, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Во вторник, 21 числа, обесточения пройдут по ул. Строителей, 14А; Братьев Горобцев, 55; Макарова, 2; Чубинского, 1, 2, 2А, 3, 5, 5А; Василия Слипака, 36, 38, 40, 42; Киргизская, 2; Победы, 115, сообщает Politeka.

В среду, 22 апреля, графики отключения света в Днепре коснутся домов по улице Академика Янгеля, 4, 8, 10, 30А; Алана Шепарда, 11, 11А, 13, 13А; Театральная, 5; Артиллерийская, 46; Рабочая, 89, 164А, 164К, 166А, 166Б.

В четверг, 23.04, ограничения электроснабжения будут применяться по ул. Академика Янгеля, 1, 3, 5; Новокрымская, 2, 2А, 2Б; Братьев Горобцев, 51, 53; Макарова, 1, 1Б, 2А, 4А; Надежды Алексеенко, 114.

На другие дни недели обесточения в городе пока не планируются.

