На наступному тижні – з 20 по 26 квітня 2026 – в Дніпрі проводитимуть планові роботи в електромережах і застосують відповідні графіки відключення світла.

Енергетики оголосили нові графіки відключення світла в Дніпрі на наступний тиждень – із 20 по 26 квітня 2026 року, пише Politeka.

За даними ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", знеструмлення в місті відбуватимуться в будні дні з 8:00 до 18:00.

У понеділок, 20 квітня, графіки відключення світла будуть застосовувати для будинків за такими адресами:

вул. Алана Шепарда, 29А;

Будівельників, 26, 30;

Братів Горобців, 36;

Макарова, 31А, 32;

Робоча, 79, 79А, 81, 83, 85;

Холодноярська, 1-20;

пров. Енергетичний, 2, 4-6, 8, 8А;

Листяний, 1, 2, 2А, 3-18;

Полковника Абриньби, 20;

Ялицевий, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

У вівторок, 21 числа, знеструмлення відбудуться по вул. Будівельників, 14А; Братів Горобців, 55; Макарова, 2; Чубинського, 1, 2, 2А, 3, 5, 5А; Василя Сліпака, 36, 38, 40, 42; Киргизька, 2; Перемоги, 115, повідомляє Politeka.

У середу, 22 квітня, графіки відключення світла в Дніпрі зачеплять будинки по вулиці Академіка Янгеля, 4, 8, 10, 30А; Алана Шепарда, 11, 11А, 13, 13А; Театральна, 5; Артилерійська, 46; Робоча, 89, 164А, 164К, 166А, 166Б.

У четвер, 23.04, обмеження електропостачання застосовуватимуть по вул. Академіка Янгеля, 1, 3, 5; Новокримська, 2, 2А, 2Б; Братів Горобців, 51, 53; Макарова, 1, 1Б, 2А, 4А; Надії Алексєєнко, 114.

На інші дні тижня знеструмлення в місті поки не плануються.

