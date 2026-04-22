В городе официально объявили об изменении стоимости поездок, и подорожание проезда в Черновцах уже подтверждено городским советом.

Подорожание проезда в Черновцах произошло с 20 апреля, поэтому стоимость поездки в городских автобусах составляет 20 гривен, сообщает Politeka.

В Черновицком городском совете пояснили, что решение о подорожании проезда в Черновцах вынуждено из-за продолжающегося роста цен на горючее, которое существенно повлияло на себестоимость перевозок.

В горсовете напомнили, что ранее экономически обоснованный тариф составил 15 гривен и был введен с 1 февраля 2025 года.

Тогда стоимость дизельного горючего закладывалась на уровне 44 гривны за литр. Впоследствии, из-за дальнейшего роста цен на горючее, был введен временный тариф в 17 гривен, однако он также перестал соответствовать реальным расходам перевозчиков.

По расчетам КП "Черновицкое троллейбусное управление", при цене горючего около 92 гривен за литр экономически обоснованный тариф составляет именно 20 гривен.

Поэтому подорожание проезда в Черновцах объясняют необходимостью обеспечить стабильную работу общественного транспорта и покрытие расходов предприятия.

Отдельно отмечается, что для учащихся сохраняется льготная стоимость проезда на уровне 10 гривен за поездку в течение учебного года при наличии учащегося, за исключением выходных и праздничных дней.

В городском совете также отмечают, что аналогичные процессы проходят и в других городах Украины.

КП "Черновицкое троллейбусное управление" в дальнейшем будет отслеживать ситуацию с ценами на горючее. Если его стоимость изменится более чем на 10 процентов, предприятие в течение 10 дней подготовит обновленный расчет для возможного пересмотра.

