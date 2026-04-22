У місті офіційно оголосили про зміну вартості поїздок, і подорожчання проїзду в Чернівцях вже підтверджене міською радою.

Подорожчання проїзду в Чернівцях відбулося з 20 квітня, тому вартість поїздки в міських автобусах становитб 20 гривень, повідомляє Politeka.

У Чернівецькій міській раді пояснили, що рішення про подорожчання проїзду в Чернівцях є вимушеним через тривале зростання цін на пальне, яке суттєво вплинуло на собівартість перевезень.

У міськраді нагадали, що раніше економічно обґрунтований тариф становив 15 гривень і був запроваджений з 1 лютого 2025 року.

Тоді вартість дизельного пального закладалася на рівні 44 гривні за літр. Згодом, через подальший ріс цін на пальне, було введено тимчасовий тариф у 17 гривень, однак він також перестав відповідати реальним витратам перевізників.

Наразі, за розрахунками КП “Чернівецьке тролейбусне управління”, при ціні пального близько 92 гривень за літр економічно обґрунтований тариф становить саме 20 гривень.

Тому подорожчання проїзду в Чернівцях пояснюють необхідністю забезпечити стабільну роботу громадського транспорту та покриття витрат підприємства.

Окремо зазначається, що для учнів зберігається пільгова вартість проїзду на рівні 10 гривень за поїздку впродовж навчального року за наявності учнівського квитка, за винятком вихідних і святкових днів.

У міській раді також наголошують, що аналогічні процеси відбуваються і в інших містах України.

КП “Чернівецьке тролейбусне управління” надалі відстежуватиме ситуацію з цінами на пальне. Якщо його вартість зміниться більш ніж на 10 відсотків, підприємство протягом 10 днів підготує оновлений розрахунок тарифу для можливого перегляду.

Останні новини України:

