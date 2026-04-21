Українців чекають планові графіки відключення світла у Чернігівській області на 22 квітня.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 22 квітня будуть тривати у декількох насених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

Українців чекають планові графіки відключення світла у Чернігівській області на 22 квітня, які охоплять лише окремі населені пункти. Ми рекомендуємо завчасно перевірити актуальні розклади знеструмлень.

З 7:55 до 19:55 години в місті Прилуки триватимуть додаткові вимкнення. Вони торкнуться будинків за такими адресами:

Героїв Прилук (та 1, 2 пров.) 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 78А, 92А, 45А, 53А, 62/2, 62А, 66А, 66Б

Архиповича 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 3А, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 68, 8Б, 11А, 14/1, 17А, 17Б, 19А, 19Б, 27А, 27Г, 31А, 31А/Д-1, 46А, 48А, 48В

Василя Завітневича 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 32А, 32Б

Незалежності 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2А, 2б, 4А, 8А, 8Б, 10А, 12А, 13А, 15А, 15Б

Піщана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 1А, 20, 22, 24, 26, 16А, 16Б

Лісна 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 45А

Сорочинська (та пров.) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 25А, 9/1, 9/2, 11А

Петра Дорошенка 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12

Кар'єрна 30, 32, 33, 34, 37, 39

Боброва 17

З 8 до 17 години у населеному пункті Корюківка не буде електрики, проте тільки за наступними адресами:

Польова 1а, 2-25, 25а, 26-42, 42а, 42б, 42в, 42г, 43, 45-63, 65-70, 72, 74, 76, 78, 80.

Українська 1, 4-7, 9-33, 33а, 34-36, 38-46, 49-54, 56, 58, 60, 62, 64, 66.

Незалежності 1, 1а, 1в, 1г, 3-6, 8-15, 17-19, 21-25, 27, 29-33, 34, 34а, 35, 36, 36А, 37, 38, 41, 43-51, 53, 55, 57, 61

Володимира Барвінка 1, 2, 2а, 3, 5-15, 18-22, 24, 26-28, 31, 33, 39, 41, 42, 43, 45, 53, 55, 62, 78, 81, 83.

З 8 до 17 години у місті Носівка триватимуть додаткові вимкнення електрики, що охоплять частину адрес:

1-й Троїцький 5

Богуна 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36

Вокзальна 106А

Володимирська 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 57а

Героїв Чернігова 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 9б, 9в, 9г, 9д, 9ж, 9з, 16А

Івана Чирка 28, 30, 32, 34, 36, 39, 43, 47

Кушнірова 10, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 74, 78,

80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 98, 100, 35а, 35б, 38а, 46а

Миколи Хвильового 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23

Мринський Шлях 26

Павла Тичини 1, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 5а, 29А

Петра Болбочана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

Пушківська 1, 2, 6, 7, 8, 14

Робоча 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31

Сакунівка 16

Свободи 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а

Трудова 17, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може претендувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: надбавки доступні деяким українцям, кому їх нарахують.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни встановлено тепер.