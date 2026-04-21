Графіки відключення світла у Чернігівській області на 22 квітня будуть тривати у декількох насених пунктах, повідомляє Politeka.net.
Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».
Українців чекають планові графіки відключення світла у Чернігівській області на 22 квітня, які охоплять лише окремі населені пункти. Ми рекомендуємо завчасно перевірити актуальні розклади знеструмлень.
З 7:55 до 19:55 години в місті Прилуки триватимуть додаткові вимкнення. Вони торкнуться будинків за такими адресами:
- Героїв Прилук (та 1, 2 пров.) 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 78А, 92А, 45А, 53А, 62/2, 62А, 66А, 66Б
- Архиповича 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 3А, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 68, 8Б, 11А, 14/1, 17А, 17Б, 19А, 19Б, 27А, 27Г, 31А, 31А/Д-1, 46А, 48А, 48В
- Василя Завітневича 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 32А, 32Б
- Незалежності 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2А, 2б, 4А, 8А, 8Б, 10А, 12А, 13А, 15А, 15Б
- Піщана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 1А, 20, 22, 24, 26, 16А, 16Б
- Лісна 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 45А
- Сорочинська (та пров.) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 25А, 9/1, 9/2, 11А
- Петра Дорошенка 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12
- Кар'єрна 30, 32, 33, 34, 37, 39
- Боброва 17
З 8 до 17 години у населеному пункті Корюківка не буде електрики, проте тільки за наступними адресами:
- Польова 1а, 2-25, 25а, 26-42, 42а, 42б, 42в, 42г, 43, 45-63, 65-70, 72, 74, 76, 78, 80.
- Українська 1, 4-7, 9-33, 33а, 34-36, 38-46, 49-54, 56, 58, 60, 62, 64, 66.
- Незалежності 1, 1а, 1в, 1г, 3-6, 8-15, 17-19, 21-25, 27, 29-33, 34, 34а, 35, 36, 36А, 37, 38, 41, 43-51, 53, 55, 57, 61
- Володимира Барвінка 1, 2, 2а, 3, 5-15, 18-22, 24, 26-28, 31, 33, 39, 41, 42, 43, 45, 53, 55, 62, 78, 81, 83.
З 8 до 17 години у місті Носівка триватимуть додаткові вимкнення електрики, що охоплять частину адрес:
- 1-й Троїцький 5
- Богуна 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36
- Вокзальна 106А
- Володимирська 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 57а
- Героїв Чернігова 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 9б, 9в, 9г, 9д, 9ж, 9з, 16А
- Івана Чирка 28, 30, 32, 34, 36, 39, 43, 47
- Кушнірова 10, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 74, 78,
- 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 98, 100, 35а, 35б, 38а, 46а
- Миколи Хвильового 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23
- Мринський Шлях 26
- Павла Тичини 1, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 5а, 29А
- Петра Болбочана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
- Пушківська 1, 2, 6, 7, 8, 14
- Робоча 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31
- Сакунівка 16
- Свободи 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а
- Трудова 17, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32.
Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може претендувати на підтримку.
Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: надбавки доступні деяким українцям, кому їх нарахують.
Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни встановлено тепер.