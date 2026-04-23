В Харьковской области реализуют программы денежной помощи для пенсионеров и других категорий населения при условии соответствия критериям, сообщает Politeka.net.

О выплатах объявили в организации "Червоний Хрест України".

Финансовая поддержка направлена ​​на разные группы граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за боевых действий.

Выплаты для эвакуированных лиц

Отдельный компонент программы охватывает людей, вынужденных покинуть свои дома из-за обстрелов или угрозы жизни. Выплаты предусмотрены тем, кто в течение 45 дней после эвакуации зарегистрировался в транзитном центре.

Основная цель этой поддержки состоит в обеспечении базовых потребностей в первые месяцы после перемещения, а также в содействии адаптации на новом месте жительства. Размер единовременной денежной помощи в Харьковской области составляет 12 300 гривен на человека. Она рассчитана ориентировочно на период до трех месяцев и оказывается единовременно.

Поддержка для пострадавших от обстрелов

Финансовая помощь также предусмотрена для граждан, чье жилье было разрушено или получило существенные повреждения в результате боевых действий и больше не пригодно для проживания. Кроме того, выплаты могут получить семьи, в составе которых ранены или погибли в результате войны.

Целью этого направления является оперативное покрытие наибольших затрат после чрезвычайных ситуаций и обеспечение минимальной финансовой устойчивости пострадавших. Размер пособия также составляет 12 300 гривен на одного человека и выплачивается единовременно, с расчетом на примерно трехмесячный период потребностей.

Поддержка для ВПЛ и пенсионеров, длительно не получающих государственные выплаты

Еще одно направление программы охватывает внутренне перемещенные лица, в том числе пенсионеры и другие переселенцы, которые более шести месяцев проживают вне постоянного места жительства.

Речь идет о людях, которые находятся в относительно безопасных регионах, но не имеют доступа к государственной социальной помощи из-за отсутствия документов, сложностей с оформлением или других административных барьеров.

Целью этой поддержки является обеспечение базовых жизненных потребностей, в частности, питания, оплаты жилья и повседневных затрат. Помощь может предоставляться от трех до девяти месяцев в зависимости от индивидуальной ситуации домохозяйства. Размер ежемесячных выплат составляет:

2000 гривен для взрослых

3000 гривен для детей

3000 гривен для лиц с инвалидностью

Для получения подробной информации об условиях участия в программе гражданам рекомендуется обращаться в информационный центр Общества Красного Креста Украины или его местные представительства.

