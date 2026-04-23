Грошова допомога у Харківській області спрямована на пенсіонерів та різні групи громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах через бойові дії.

У Харківській області реалізують програми грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій населення за умови відповідності визначеним критеріям.

Про виплати оголосили у організації "Червоний Хрест України".

Фінансова допомога спрямована на різні групи громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах через бойові дії.

Допомога для евакуйованих осіб

Окремий компонент програми охоплює людей, які були змушені залишити свої домівки через обстріли або загрозу життю. Виплати передбачені для тих, хто протягом 45 днів після евакуації зареєструвався у транзитному центрі.

Основна мета цієї підтримки полягає у забезпеченні базових потреб у перші місяці після переміщення, а також у сприянні адаптації на новому місці проживання. Розмір одноразової грошової допомоги у Харківській області становить 12 300 гривень на одну особу. Допомога розрахована орієнтовно на період до трьох місяців і надається одноразово.

Підтримка для постраждалих від обстрілів

Фінансова допомога також передбачена для громадян, чиє житло було зруйноване або зазнало суттєвих пошкоджень унаслідок бойових дій і більше не придатне для проживання. Окрім того, виплати можуть отримати родини, у складі яких є поранені або загиблі внаслідок війни.

Метою цього напряму є оперативне покриття найнагальніших витрат після надзвичайних ситуацій та забезпечення мінімальної фінансової стабільності постраждалих. Розмір допомоги також становить 12 300 гривень на одну особу і виплачується одноразово, з розрахунком на приблизно тримісячний період потреб.

Підтримка для ВПО та пенсіонерів, які тривалий час не отримують державні виплати

Ще один напрям програми охоплює внутрішньо переміщених осіб, зокрема пенсіонерів та інших переселенців, які понад шість місяців проживають поза постійним місцем проживання.

Йдеться про людей, які перебувають у відносно безпечних регіонах, але не мають доступу до державної соціальної допомоги через відсутність документів, складнощі з оформленням або інші адміністративні бар’єри.

Метою цієї підтримки є забезпечення базових життєвих потреб, зокрема харчування, оплати житла та повсякденних витрат. Допомога може надаватися строком від трьох до дев’яти місяців залежно від індивідуальної ситуації домогосподарства. Розмір щомісячних виплат становить:

2000 гривень для дорослих осіб

3000 гривень для дітей

3000 гривень для осіб з інвалідністю

Для отримання детальної інформації щодо умов участі у програмі громадянам рекомендується звертатися до інформаційного центру Товариства Червоного Хреста України або до його місцевих представництв.

