Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».

Будут действовать плановые графики отключения света в Сумской области на 23 апреля, введены в связи с проведением профилактических и технических работ на электросетях. Речь идет о заранее определенных ограничениях, которые будут применяться в четко установленные временные рамки в соответствии с утвержденным расписанием.

С 08:30–16:30 в Конотопи будут действовать плановые отключения электричества. Они охватят следующие улицы:

Кругова — 19

Петра Сагайдачного — 43–92

Тимирязева — 51, 52

Квартальна — 39А

4-й Сарнавськои — 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

В городе Путывль с 12:00–16:00 обесточат только дома, которые находятся на следующих улицах:

Билобережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Борысоглібська — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35

Героив Путывльщыны — 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172

Майданськый/Майданська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Олега Сухобокова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

В городе Ромны 09:00–21:00 часов (почти на весь день) будут продолжаться дополнительные отключения, однако охватят они только дома, расположенные по следующим адресам:

Озерна — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30А, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 48

1-й Береговои — № 30, 38

1-й Маркевыча — № 1, 2, 3, 4, 5А, 7, 7А, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 25, 26, 27, 32

1-й Перемогы — № 1, 2, 2А, 4, 5

1-й Чаговця — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16

2-й Грыгория Сковороды — № 1, 2, 2А, 3А, 8, 10, 12, 12А

2-й Озерный — № 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27А, 28, 29

Грыгория Сковороды — № 32

Евгена Коновальця — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 26

Кавалеридзе — № 2, 4

Клымента Квиткы — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31

Кооператывна — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43

Перемогы — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Проризна — № 21, 24.

Последние новости Украины:

