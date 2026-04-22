Графіки відключення світла у Сумській області на 23 квітня будуть діяти у зв'язку з плановими та профілактичними роботами, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Сумиобленерго».

Будуть діяти планові графіки відключення світла у Сумській області на 23 квітня запроваджені у зв’язку з проведенням профілактичних і технічних робіт на електромережах. Йдеться про заздалегідь визначені обмеження, які застосовуватимуться у чітко встановлені часові проміжки відповідно до затвердженого розкладу.

З 08:30–16:30 години у місті Конотоп будуть діяти планові відключення електрики. Вони охоплять такі вулиці:

Кругова — 19

Петра Сагайдачного — 43–92

Тімірязєва — 51, 52

Квартальна — 39А

4-й Сарнавської — 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

В місті Путивль з 12:00–16:00 години знеструмлять тільки будинки, що знаходяться на наступних вулицях:

Білобережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Борисоглібська — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35

Героїв Путивльщини — 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172

Майданський/Майданська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Олега Сухобокова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

У місті Ромни 09:00–21:00 годин (майже на весь день) триватимуть додаткові вимкнення, проте охоплять вони тільки будинки, що розташовані за такими адресами:

Озерна — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30А, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 48

1-й Берегової — № 30, 38

1-й Маркевича — № 1, 2, 3, 4, 5А, 7, 7А, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 25, 26, 27, 32

1-й Перемоги — № 1, 2, 2А, 4, 5

1-й Чаговця — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16

2-й Григорія Сковороди — № 1, 2, 2А, 3А, 8, 10, 12, 12А

2-й Озерний — № 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27А, 28, 29

Григорія Сковороди — № 32

Євгена Коновальця — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 26

Кавалерідзе — № 2, 4

Климента Квітки — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31

Кооперативна — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43

Перемоги — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Прорізна — № 21, 24.

