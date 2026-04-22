Графики отключения света в Харьковской области на 23 апреля запланированы из-за плановых и профилактических работ.

Графики отключения света в Харьковской области на 23 апреля будут продолжаться в части региона из-за важных работ энергетиков, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении нескольких общин.

Графики отключения света в Харьковской области на 23 апреля запланированы из-за плановых и профилактических работ, направленных на повышение надежности электроснабжения и предупреждение возможных аварий в сетях. Такие профилактические меры позволяют обеспечить более стабильную и безопасную работу энергосистемы в целом.

С 08:00–17:00 будут продолжаться дополнительные обесточивания в селе Лебяже, которые охватят дома, расположенные на улице:

Центральна - 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82-83, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 1 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 138, 189

В селе Кочетовка с 08:00–17:00 часа будут дополнительно выключать электричество, однако только в домах по адресам:

Вышнева — 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 62Д



23.04.2026 с 09:00–17:00 часы будут выключать электричество в городе Люботын. Оюграждения будут продолжаться по следующим адресам:

пров. Княжый — (без №), 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 11-16, 15А, 17/4, 18, 19/15, 20-30, 29/10, 31/5, 33, 35

в-д Княжый — 3, 5, 7

Княжа — 2-5/1, 6/2, 7/2, 8/1, 9-11, 13, 13А, 14-18/1, 20-25/7, 23/8, 27А, 28-29, 31, 33-46, 44А, 48, 50-52, 51А, 54

Нове Жыття — 1-4, 6, 10/30-20, 17А, 19/1, 22, 24

Огородна — 3, 5, 6/1, 7, 7А, 8-9, 11, 13, 15

Хыжного — 3-5, 7-10, 11/22, 12, 14

м-н Княжый — 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20

пров. Жытний — 1/1, 3, 5, 6А, 7, 8/17, 9

пров. Колодяжный — 3-5, 7-15, 17, 2/19

пров. Огородный — 3, 5-7, 9, 11, 13А, 15, 15А, 17, 2/4

пров. Спортывный — 3

Табирна — (без №), 4

в-д Иванивськый — 3, 5, 7-9

Володымыра Вынныченка — 1/4, 3-5, 7, 9А, 11-11В, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Иванивська — 1/1, 3А, 5-7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Осипенка — 1/8, 2, 2/6, 2Б, 3, 7/2, 9, 11, 11А

пров. Володымыра Вынныченка — 3, 5, 7/6

пров. Осыпенка — 1/5, 3-5.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: как присоединиться к этой программе.

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Харьковской области 1 апреля: что стоит сделать, чтобы этого не произошло.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары больше выросли в цене.