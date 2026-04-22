Графіки відключення світла у Харківській області на 23 квітня заплановані через планові та профілактичні роботи.

Графіки відключення світла у Харківській області на 23 квітня будуть тривати в частині регіону через важливі роботи енергетиків, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні кількох громад.

Графіки відключення світла у Харківській області на 23 квітня заплановані через планові та профілактичні роботи, що спрямовані на підвищення надійності електропостачання та попередження можливих аварій у мережах. Такі профілактичні заходи дозволяють забезпечити більш стабільну та безпечну роботу енергосистеми в цілому.

З 08:00–17:00 години триватимуть додаткові знеструмлення у селі Леб’яже, які охоплять будинки, що розташовані на вулиці:

Центральна — 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82-83, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 138, 189

В селі Кочетівка з 08:00–17:00 години додатково вимикатимуть електрику, проте лише в будинках за адресами:

Вишнева — 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 62Д

23.04.2026 року з 09:00–17:00 години будуть вимикати електрику в місті Люботин. Оюмеження триватимуть за такими адресами:

пров. Княжий — (без №), 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 11-16, 15А, 17/4, 18, 19/15, 20-30, 29/10, 31/5, 33, 35

в-д Княжий — 3, 5, 7

Княжа — 2-5/1, 6/2, 7/2, 8/1, 9-11, 13, 13А, 14-18/1, 20-25/7, 23/8, 27А, 28-29, 31, 33-46, 44А, 48, 50-52, 51А, 54

Нове Життя — 1-4, 6, 10/30-20, 17А, 19/1, 22, 24

Огородна — 3, 5, 6/1, 7, 7А, 8-9, 11, 13, 15

Хижного — 3-5, 7-10, 11/22, 12, 14

м-н Княжий — 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20

пров. Житній — 1/1, 3, 5, 6А, 7, 8/17, 9

пров. Колодяжний — 3-5, 7-15, 17, 2/19

пров. Огородний — 3, 5-7, 9, 11, 13А, 15, 15А, 17, 2/4

пров. Спортивний — 3

Табірна — (без №), 4

в-д Іванівський — 3, 5, 7-9

Володимира Винниченка — 1/4, 3-5, 7, 9А, 11-11В, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Іванівська — 1/1, 3А, 5-7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Осипенка — 1/8, 2, 2/6, 2Б, 3, 7/2, 9, 11, 11А

пров. Володимира Винниченка — 3, 5, 7/6

пров. Осипенка — 1/5, 3-5.

